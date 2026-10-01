爱知—名古屋亚运会星期四（10月1日）继续进行场地脚踏车的较量，迎来赛事首秀的我国好手卢乐敏与搭档陈婷收下女子麦迪逊赛的第五，冠军归属于日本。

麦迪逊赛中每队派出两名运动员，女子项目共赛30公里，两名车手以握手的方式交棒相互接力，每10圈会决出冲刺积分，前四队分别会得到五分、三分、两分和一分，最后一个冲刺圈分数双倍。

全部12个冲刺圈中，新加坡在第八个圈拿到第四，收下一分。但新加坡和中华台北在比赛尾声都遭套圈，因此被扣除20分。而乌兹别克斯坦被套两圈，最终以负39分位列未完赛的印度之前，拿到全场八队的第七。

卢乐敏与陈婷因比中华台北更快完赛，在同握负19分的情况下力压后者收下第五。亚运场地脚踏车的传统霸主日本队，则凭借九次拿到冲刺圈的第一，最后以22分的巨大优势夺得金牌。拿到31分的香港则以一分优势力压中国队，收下银牌。韩国拿到第四。

陈婷还会在星期五（2日）参与女子全能赛的比拼，而9月22日参与女子公路车比赛的卢乐敏已经完成本届亚运的全部项目，她当时在全场40名选手中以第22名完赛。

日本同日也收下男子冲刺赛的金牌，手握三枚金牌，不过目前在场地脚踏车的奖牌榜上依旧落后于中国。

中国队目前已经包揽男女队的追逐和冲刺赛金牌，另在女子凯林赛决赛中，由苑丽颖和王丽娟包揽金银，手握五金。