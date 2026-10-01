爱知—名古屋亚运会网球项目星期四（10月1日）在东山公园网球中心展开多场焦点战角逐。赛会头号种子、菲律宾名将亚历山德拉·埃亚拉（Alexandra Eala）在半决赛遭中国选手王曦雨逆转，无缘女单金牌战。王曦雨将与直落两盘过关的老将张帅会师决赛，为中国队提前锁定本届亚运会女单金银牌。

现世界排名第18位的亚历山德拉是菲律宾历史上首位夺得WTA巡回赛单打冠军的选手，也是本届赛事的夺冠大热门。为了代表祖国出战亚运会争夺个人首枚金牌及2028年洛杉矶奥运会参赛资格，21岁的她不惜放弃同期举行、奖金与积分丰厚且属强制性赛事的中国网球公开赛，甚至可能因此面临WTA的罚款与积分扣除。

然而，这位头号种子在首盘以6比3先声夺人后，状态出现起伏且次盘失误增多。亚历山德拉随后被世界排名第85位的王曦雨扳平，决胜盘更一度陷入1比4落后的绝境。盘末阶段，王曦雨顶住亚历山德拉的顽强反扑，并在发球胜赛局直落四分保发，粉碎了菲律宾新星的争金梦想。

亚历山德拉坦言无憾 赞扬对手表现更稳定

亚历山德拉此役告负后收获个人亚运第二枚女单铜牌，也是继三年前在杭州亚运会斩获女单及混双铜牌后的第三枚亚运奖牌。赛后接受采访时，她坦言并无遗憾，坦言能够代表国家出战并感受团队与球迷的支持令她十分开心，同时也大度称赞对手打得更加稳定，自己则在比赛中经历了起伏，需要赛后与团队好好复盘总结。

另一场半决赛中，37岁的前温网与澳网八强选手张帅展现出极佳的竞技状态，耗时两盘以6比4、6比2击退哈萨克斯坦名将尤利娅·普丁塞娃（Yulia Putintseva）。这已是张帅第四次征战亚运会，此前她曾在2010年广州亚运会摘得女团金牌，并于2018年雅加达亚运会获得女单银牌。

虽然四年后的多哈亚运会时她已年过四旬，但张帅赛后并未排除继续参赛的可能，她指出，只要自己不放弃，就没有任何人能宣判职业生涯的终结。随着张帅与王曦雨双双突围，中国队成功包揽了本届亚运女单决赛席位。