2026年爱知—名古屋亚运会高尔夫球赛星期四（10月1日）继续在距离名古屋市区约36公里的春日井乡村俱乐部上演。新加坡头号女将陈暄尹在第二轮后依旧在个人赛中高居榜首，但新加坡在女子团体赛中则已被中国超越，退居第二。

去年底在欧洲女子巡回赛（LET）中拿下赛季总冠军，创造新加坡高球历史的陈暄尹，延续了前一天的强劲势头，打出多达九个“柏蒂”（Birdie，低于标准杆一杆），两轮后以低于标准杆13杆（127杆）的成绩，继续在44名参赛选手中领跑。

第一轮排名第二的印度选手普拉纳维·沙拉特（Pranavi Sharath）紧跟其后，她目前取得了低于标准杆11杆、总杆数129杆的成绩。

韩国选手梁允瑞从并列第七跃升至与前世界第一的中国女将殷若宁并列第三，但第一轮一度排名前列的我国小将陈星彤，排名却持续下滑，继首轮最后跌至并列第九名后，次轮后的排名更是下滑到并列第19位。我国第三名女将陈纭萱则继续排在中游地带的第25位。

由于团体赛只取表现最好两人的成绩，因此随着陈星彤的表现下滑，新加坡女队已被中国队超越，目前以低于标准杆11杆的总杆数269杆排名第二，仅仅落后中国队一杆。原本排名第二的韩国队跌至第四，印度队则从第六升至第三。

新加坡男队表现欠佳

男子比赛方面，新加坡依旧表现低迷，三名球员的排名齐齐下滑。戴平原宏虽再取得平标准杆（70杆）的成绩，但总杆数140杆还是让他的排名从第18位下滑至第22位。廖广益以高于标准杆五杆的145杆从第29位跌至第36位。原本处于第40位的詹耀淳，排名则再下滑四位，以高于标准杆10杆的150杆位列第44位。

鉴于男球员的整体表现欠佳，新加坡在男子团体赛中以285杆暂列第12位，比前一天下滑一位。

日本男队依旧占据龙头老大的位置，原本排名第二的韩国和第三的中国则对调排名，但三队的差距非常接近，都只差一杆。