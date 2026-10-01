新加坡小将黎明映星期四（10月1日）以3比2逆转克罗地亚老将伊凡娜·马洛巴比克，晋级世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯女单资格赛次轮。而她的队友陈昭沄则以1比3被香港三号吴咏琳逆转失利，止步女单资格赛首轮。

在前两局告负的情况下连扳三局反败为胜，新加坡女队主教练井浚泓对弟子的表现感到满意。她对《联合早报》说：“这场比赛并不好打，前两局对手削出的旋转球让明映不适应，另外比赛经验也很丰富。还好后面调整，明映顶了下来。”

黎明映很认同教练的点评。她受访时说：“自己第一次跟一个短胶的削球手打比赛，不太适应她的旋转。不过，第一局还是有机会，但没能咬下来。”

这是一场不满16岁的小将以青春冲击力，与46岁的老将在技术和经验之间展开的碰撞。伊凡娜早在2007年之前就代表克罗地亚出战国际赛事，之后转战俱乐部，在2017年重返国家队并参加了2024年巴黎奥运会，2025年更是征战混合团体世界杯和世乒赛，一直活跃在国际乒坛上。虽说46岁的年龄使她体能和移动能力下降，但其削球打法的消耗性和节奏变化，在一定程度上弥补了身体不足。

而黎明映能否闯过首轮伊凡娜的削球关，主要在于她应对削球的能力。首局比赛，她一度以6比4领先。被伊凡娜追成6平后，场上比分交替上升。黎明映以10比9、11比10拿到两个局点，但都被对手化解，以11比13告负。次局，黎明映同样是处于追分中，战成6平。以旋转见长的老将及时进行了调整，面对急于求成的黎明映打得非常稳健，将比赛带入到自己的节奏，以11比7胜出。

大比分0比2，黎明映在第三局又以2比4落后。逆境中的新加坡小将冷静下来展开绝地反击。她没有给对手机会，以11比4、11比5、11比3直落三局。

井浚泓说：“其实，明映打削球的能力还是可以的，但前两局她不太适应伊凡娜的旋转变化。第三局落后时，明映自己冷静下来，不再着急。我对她说，你要相信自己对旋转球的判断，不能总被对手蒙蔽处于纠结中，要打出信心。”

陈昭沄（图）以1比3被香港三号吴咏琳逆转失利，止步女单资格赛首轮。（WTT中国大满贯组委会提供）

在去年德国世界大学生运动会上，陈昭沄曾与吴咏琳有过交手，当时她以0比3落败。时隔一年多，世界排名第110的陈昭沄在面对第81的对手时，开局并不顺利，首局以0比3、4比7落后。她一分一分打，追成9平后把握住两个发球机会，以11比9先声夺人。第二局，她从2比5追成6平，对手叫了暂停。回来后，吴咏琳以11比9扳回一局。随后两局，陈昭沄以两个7比11落败。

谈到自己有机会但没能咬下来的主要问题时，陈昭沄说：“对手今天打得很好，我第一局也是在落后下慢慢追。第二局有点可惜，对手在暂停后进行了调整。”

复盘弟子被逆转的原因，教练郝安林对《联合早报》说：“吴咏琳打削球的能力不错，但昭沄前两局打得也比之前要好一点。只是从技术上来说她在落点处理上做的没有那么坚定，在战术上对手给她制造的一些困难没有及时处理好。特别是第三局4比2领先后，有几个接发球没处理好，后面衔接相持起来就被动了。”

中国选手范姝涵（图）三局完胜德国选手万远，晋级资格赛次轮。（WTT中国大满贯组委会提供）

10月1日是WTT中国大满贯资格赛首个比赛日，在女单首轮一场焦点战中，中国选手范姝涵以11比6、12比10、11比9完胜德国选手万远晋级资格赛次轮。

此前，范姝涵刚与孙颖莎、王曼昱、蒯曼和陈熠等队友一道站上了爱知—名古屋亚运会女团冠军领奖台，不过她对此有着清醒的认识。

她说：“参加亚运会对我来说是一个激励，走下领奖台后一切要从零开始，在这个大满贯赛场上我只是一名资格赛选手，所以不会给自己背上太大包袱，放平心态，一场场去拼对手。接下来的比赛，没有人会在乎你是不是亚运会冠军，只会把你当作对手去准备。”