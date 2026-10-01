新加坡两名运动攀岩好手陈思颖和吴思慧星期四（10月1日）在爱知—名古屋亚运会难以匹敌中日韩高手，在女子抱石决赛取得第七名和第八名。中国拿下这一天的两枚金牌。

抱石（boulder）项目有四个不同的攀岩路线，选手必须轮流挑战，半决赛每条路线限时五分钟，决赛则每个限时四分钟。达到顶点能拿25分，如果未能到顶点，达到中间的分区点则可拿10分，每次失败尝试扣0.1分。

29岁的陈思颖和19岁吴思慧在星期三（9月30日）于名古屋市国际展示场的半决赛中表现出色，分别以第五和第八的成绩拿到决赛资格。

但来到决赛，两人表现不太理想，和我国同场较量的六名中国、日本和韩国选手（各国各两名），在前两个路线皆顺利登顶，拿到满分50分，而陈思颖和吴思慧都达成一次登顶，一次到达分区点但未登顶，分别取得33.9和34.8分。

决赛限时四分钟，比半决赛少一分钟。对陈思颖来说，更短的时间对选手的判断造成困难。（关俊威摄）

经验较丰富的陈思颖在最后两个路线都到达分区点，但无法登顶，取得53.8分，排名第七。吴思慧则再无建树，拿到第八。中日韩选手分列前三，张悦彤以85分夺冠；上届抱石和难度全能赛金牌得主森秋彩以0.2分之差得银；在半决赛拿到100分满分的徐采铉无法复制佳绩，以70分摘铜。

张悦彤在决赛中三次完美登顶，一次到达分区点，得到85分夺冠。（关俊威摄）

对于这次比赛和其他强敌的差距，陈思颖说：“这一套路线对体能的要求相对较低，所以对所有选手来说比较容易。不过因为她们更有经验，较容易在前两次就判断出成功方法。我认为对于如何在前两次攀爬就成功登顶这一方面，我们需要更多经验。这些路线是可以攻克的，但在限时内完成是另一回事。”

结束了抱石决赛后，陈思颖星期五（2日）还会参加难度赛（lead）。和抱石赛的徒手攀爬不同，在难度赛中，选手戴着安全装备在六分钟内攀上15米高墙，以高度分高下。

陈思颖说，难度赛是她的次要项目，她希望自己能享受比赛，并攀到最上方难度最高的仰角壁。

吴思慧完成第二条路线后，在空中握拳庆祝。（关俊威摄）

吴思慧则结束了她的首次亚运会征途。她说，自己这次的目标是参加决赛，因此达到目标后，她对决赛并没有感到压力。“我对于过程很开心，特别是完成（决赛）第二条路线，因为协调性是我的强项。我觉得最后一条路线，我应该做得更好。”

男子速度赛中国摘冠 新加坡代表出错止步

刘庆伟（右）起步后出错，最后无缘成为小组内较快完赛的两名选手，就此止步。（关俊威摄）

我国另一名选手刘庆伟在星期三资格赛打破男子速度赛全国纪录后没能延续势头。他星期四在下一圈比赛起步后踏空，最后只能以7秒36完赛，无法成为小组四人中前二晋级最后八强的选手。

资格赛排名第一并打破赛会纪录的印度尼西亚选手沙赫利亚（Syahria），在决赛中过早出发而被取消资格。中国选手储守宏在起初落后的情况下，凭借后期爆发力反超，以4秒71摘金。伊朗上届冠军谢纳赞迪法尔德（Shenazandifard）得银，哈萨克斯坦的托克塔罗夫（Toktarov） 得铜。