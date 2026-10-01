“雄狮”新加坡国家足球队在“长堤德比”中以0比6完败给马来西亚，星期四（10月1日）晚无缘冲出首届国际足联亚细安杯（FIFA ASEAN Cup）小组赛。而马来西亚在和印度尼西亚进行的隔空进球大战中落败，痛失决赛资格。

这项赛事分为超级组（Premier Division）和第二级别的挑战组（Challenge Division）。超级组中，雄狮与印尼、孟加拉和马来西亚被分在A组。而赛前，马国与东道主印尼队同积4分排名前两位，而积3分紧随其后的雄狮需战胜马来西亚才能出线。

不过在印尼的万隆施哈鲁帕特体育场，雄狮的晋级希望很快受挫。第7分钟莱汉·史提沃特（Ryhan Stewart）在防守冲入禁区的苏格兰归化球员蒂尔尼（Tierney）时拉倒后者，虽然韩国主裁金钟赫最开始并无表示，但在视频助理裁判（VAR）的介入后改判，给出罚球。

同是归化球员的巴西射脚伯格森（Bergson）稳稳罚中，马国迎来梦幻开局。

丢球后的雄狮全力反击，宋义勇上演一条龙但差临门一脚，中场仲村京雅也献出一记强劲远射，但都被马来西亚门将哈兹米（Hazmi）挡出。

对攻之中，马国再次扩大领先。归化自阿根廷的伊达尔戈（Hidalgo）从左路轻松撕开了雄狮的防线，横传给出生于英格兰的中场斯图尔特·威尔金（Stuart Wilkin），后者轻松推射破门，在第26分钟扩大优势。

马国印尼隔空展开进球大战

下半场雄狮没有迎来转机，而旨在闯入决赛的马国必须趁势追击。因在同组同时进行的另一场比赛中，小组领头羊印尼在半场时就以6比1大幅领先孟加拉，占据出线优势。

国际足联的本届赛事规则虽然先看胜负关系和进球，但两队在上一轮以0比0战平，因此接下来按照净胜球和进球总数判断优势，导致两场比赛的性质都发生变化。

面对三球的净胜球劣势，伯格森在第62分钟双响，37岁老将若苏埃（Josue、76分钟）和巴夏（Bashah、87分钟）接连破门，虽然进入补时阶段印尼再进一球但很快丢球，马国奇迹般取得了净胜球优势。

然而最后的剧情一波三折。伯格森在补时第93分钟完成帽子戏法，助马国锁定一场大胜，而相信自己冲入决赛的马国球员开始疯狂庆祝。

但马国全队坐上了情绪的“过山车”，印尼在补时阶段再进两球，最终以9比2的比分取胜，和马国一样手握9个净胜球。

出线的比拼顺势来到了总进球数，3场轰入11球的印尼因此才力压马国（9球），得以在下星期一（5日）和提早出线的B组头名泰国争夺首届冠军。

而屈居小组次名的马来西亚会在第三名的争夺战中对上B组第二，具体对手会在星期五（2日）晚进行的B组末轮结束后出炉。首战0比2不敌印尼、次轮1比0小胜孟加拉的雄狮最后收下小组第三的排名，无缘晋级。

李斯平：想反扑漏出破绽 要化失利为亚洲杯备战燃料

赛后，一年前以临时主帅身份首战面对马国、开启雄狮执教生涯的李斯平为下半场的崩盘分析说：“即使在两三球落后的情况下，我们的心态依然是只要追回一球，就还有机会。但面对一个为净胜球而动力十足的对手，我们大举压上在身后留下了太大空间，因此受到了惩罚。”

这场大败创下了李斯平执教雄狮以来的最大失利。在距离亚洲杯正赛还有三个月的关键节点遭遇重创，李斯平强调，球队不能因此一蹶不振。

他直言，每一场比赛都是一次现实的洗礼，而现在的关键是不能让失败定义队伍。李斯平说：“现在摆在面前的问题是：我们是允许这次惨败彻底击垮和定义我们，还是将它用作燃料，来努力迈出下一步，以更接近我们想要达到的水平？”

率队去年历史性冲入亚洲杯正赛的李斯平也透露，惨败后的雄狮更衣室气氛极度低落，因此会选择在此时“冷处理”。

这位36岁的少帅补充说：“现在大家都非常不开心，在情绪激动时并不是立刻讨论的最好时机。我们会给大家一点时间沉淀情绪，等头脑清醒后，再作为一个整体进行更清晰的交流，以便携手向前。”