2026年爱知—名古屋亚运会帆船资格系列赛九个回合星期四（10月1日）结束，新加坡选手卢军汉和汪祉怡分别在男子标准激光型帆船（ILCA 7）和女子激光镭射型帆船（ILCA 6）位居第四，二人在星期五（2日）的奖牌轮争取站上领奖台。

九个回合的资格系列赛分三天进行，上届在杭州亚运会夺冠的卢军汉（29岁）一开始表现一般，排名一度下滑至第七位，但他在星期四的四个回合表现稳定，都名列前茅，目前以36分排名第四。

排名前三的分别是韩国的河知民（24分）、马来西亚的凯鲁尼赞（Khairulnizam，30分）和香港的贝俊龙（31分）。

由于奖牌轮的两个回合成绩也会和资格系列赛的成绩一起计算，卢军汉想要反超河知民并卫冕这个项目，难度颇大。

女子激光镭射型帆船（ILCA 6）方面，汪祉怡当天表现一般，整体排名从第二名滑落至第四名，成绩为29分。

泰国的索菲娅·蒙哥马利（Sophia Montgomery）继续领跑积分榜，目前以21分暂居第一。

17岁的我国小将吴启哲在他所参加的ILCA 4级帆船也发挥稳定，经过七个回合后以16分位居第二，韩国选手崔志云以14分暂居首位。

ILCA 4级的奖牌轮在星期六（3日）才进行。