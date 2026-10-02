（哥本哈根综合电）虽然队内头号球星“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）因“替补风波”离队，但葡萄牙还是在新加坡时间星期五（10月2日）的欧国联比赛中以4比2客胜丹麦。葡萄牙主帅热苏斯（Jesus）直言：“这比之前发生的任何事情都更加重要。”

在葡萄牙星期一（9月28日）以2比1击败挪威的比赛中，帅罗全场苦坐冷板凳，未能得到上场机会。当这名41岁球星得知自己对阵丹麦也不会首发后，愤而离开国家队训练营，并发表声明说自己会找时机“说出全部真相”。

西班牙体育日报《马卡报》（Marca）报道称，热苏斯与葡萄牙足总主席普罗恩萨（Proenca）曾赶往哥本哈根机场，试图劝说帅罗留队，但后者去意已决，还是登上了私人飞机。

葡媒报道，帅罗可能已决定永久退出国家队。在这番“阴影”笼罩下，葡萄牙对丹麦比赛本身的话题度并不及帅罗离队一事。

虽然比赛在丹麦主场进行，但还是有丹麦球迷举着写有帅罗名字的牌子，声援这名国际足球偶像。（法新社）

不过，葡萄牙队显然没有受到场外风波影响，取代帅罗担任主力前锋的拉莫斯（Ramos）延续火热状态，先在第13分钟助攻坎塞洛（Cancelo）破门，又在第25分钟攻入进球。丹麦由达姆斯高（Damsgaard）在第23分钟进球，上半场以1比2落后。

易边再战，曾效力英超曼联（Manchester United）的霍伊伦德（Hojlund）在第53分钟攻门得手，帮助主队扳平比分。值得一提的是，霍伊伦德进球后做出了帅罗的标志性庆祝动作“SIU”，似乎是在声援这名曼联传奇。

赛后，霍伊伦德还被拍到轻推了葡萄牙主帅热苏斯一把。霍伊伦德说，模仿帅罗的庆祝动作是在向他致敬。“他的国家队生涯可能在昨天发生的事情后结束了。再说一次，我只想向他致敬，这不是任何冒犯，他是我的偶像。”

霍伊伦德在进球后，边奔跑边摇动手指指天，随后做出帅罗的标志性庆祝动作。值得一提的是，在去年3月的欧国联，他对阵葡萄牙破门后，在帅罗在场的情况下也做出相同动作。（路透社）

不过霍伊伦德扳平后，主队的势头没有持续太久，葡萄牙由维蒂尼亚（Vitinha，第67分钟）和菲利克斯（Felix，第87分钟）先后破门，最终以4比2锁定胜利。

热苏斯：对挪威比赛后 会谈论帅罗离队一事

谈到这场帅罗缺席下的胜利，热苏斯说：“这是一场高水准的胜利。葡萄牙队攻入四球，并踢出了一场在我看来水准非常高的比赛，这一点不容忽视……当然，这比之前发生的任何事情都更加重要。”

他还进一步强调，虽然队内存在拥有特殊地位和声望的球员，但“队规和纪律对每一个人是完全平等的，这是一个持续推进的过程”。

值得一提的是，赛前热苏斯就对帅罗离队风波做出回应，称自己“完全放松，问心无愧”。葡萄牙将在下星期一（5日）的欧国联第四轮主场迎战挪威，热苏斯说：“挪威之战结束后，我们会谈论（帅罗）这件事。”

葡萄牙主帅热苏斯（图）目前对帅罗离队的态度较为强硬，并透露会在对挪威的比赛后谈论此事。（路透社）

这名曾在沙特豪门艾纳斯（Al Nassr）执教帅罗一年的72岁主帅补充道：“我不会隐瞒，也不会逃避。没有人能够抹去克里斯蒂亚诺（罗纳尔多）所代表的意义。他是一位标志性人物，这一点毋庸置疑。”

穿上7号战袍 莱奥：帅罗是我儿时偶像

在对阵丹麦比赛中，葡萄牙边锋莱奥（Leao）穿上帅罗的标志性7号国家队战袍，也引发了不小讨论。有人猜测，这预示着葡萄牙国家队正在进行新老交替。

赛后，莱奥说：“克里斯蒂亚诺是我的偶像，是我儿时的偶像。7号对我有特殊的意义，我的孩子们就是在7日出生的。”

帅罗离队后，莱奥穿上帅罗标志性的7号国家队球衣。外界将此解读为葡萄牙进行新老交替的信号。（法新社）

谈到帅罗离队，他说：“这件事与我们无关，我们证明了自己是一个团结的集体，他在家里肯定也会为这场胜利高兴。

“我和他（帅罗）的关系很好，我了解他的为人。最重要的是球队，我们又拿到了三分，排在小组榜首。”