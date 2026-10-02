不分男女，没有量级，戴着虚拟实境（VR）眼镜和动作追踪传感器隔空对抗，爱知—名古屋亚运会新项目虚拟跆拳道星期五（10月2日）登场。一天前为新加坡夺下队史首枚跆拳道奖牌的叶宗翰晋级半决赛，最后输给越南好手，再度拿下铜牌。

这个结合传统跆拳道和新科技的项目，首次登上综合型运动会舞台。选手们不会在比赛中有肢体接触，而是以他们本人作为“遥控器”，操控线上游戏系统的虚拟化身进攻和防守，争取在60秒内耗光对手的能量条（HP bar）。比赛不分性别，男女选手也可同场竞技，共有16人参加，八男八女，采用三局两胜的淘汰赛赛制。

22岁的叶宗翰星期四（1日）拿下男子个人品势铜牌后乘胜追击，继续角逐虚拟跆拳道项目。虽然他在品势项目上经验丰富，但这是他第一次参加虚拟跆拳道正式比赛。

不过在16强对阵19岁吉尔吉斯斯坦男将阿瑟姆别克（Asymbek）时，叶宗翰在首局仅用27秒就赢下比赛，并在次局通过充满“眩晕条”（stun bar）让对手被迫定格三秒钟，最后2比0取胜。

两名选手戴上VR眼镜和动作追踪传感器隔空对抗，图为叶宗翰（左）在16强打败阿瑟姆别克。（邝启聪摄）

八强面对伊朗选手巴赫蒂亚里（Bakhtiari），叶宗翰再以2比0获胜，晋级半决赛。由于赛事不设铜牌战，颁发两枚铜牌，因此叶宗翰已再锁定一枚奖牌。

四强他和越南女将周玉雪霜（译音）争夺决赛资格，但后者实力强大，叶宗翰难以成功攻击她，0比2落败，最后摘下铜牌。

值得一提的是，虚拟跆拳道的比赛系统由新加坡科技公司Refract Technologies和世界跆拳道联盟共同开发，并在2023年于新加坡举行的首届奥林匹克电竞周首次亮相国际赛场，当时新加坡拿下冠亚军。我国选手也在2024年同样于狮城主办的首届虚拟跆拳道世锦赛拿下四金四银一铜的全场最佳战绩。