（慕尼黑综合电）在执教德国队的前两场战平荷兰、不敌希腊后，克洛普（Klopp）终于迎来执教德国队的首胜，率球队在星期五（10月2日）的欧国联比赛以2比0击退塞尔维亚。

拜仁慕尼黑（Bayern Munich）中场比绍夫（Bischof）在主场作战，于上半场末段为德国首开纪录；利物浦（Liverpool）中场维尔茨（Wirtz）则在比赛刚过60分钟时攻入一记精彩进球，锁定胜局。

维尔茨（左）的射门势大力沉，帮助德国锁定胜局。（路透社）

克洛普接受德国媒体采访时说：“今天我们在赛场上的表现和比赛态度完美结合，达到了顶级水平。我告诉球员们，这必须成为我们的标准。”

德国下一场比赛将客场挑战希腊。希腊目前以三场七分领跑A2组，他们星期五在塞萨洛尼基主场与荷兰2比2战平。

希腊上半场凭借约安尼迪斯（Ioannidis）和马苏拉斯（Masouras）的进球，以2比0领先。不过，荷兰队长范戴克（Virgil van Dijk）在比赛接近60分钟时为荷兰扳回一球。

荷兰中卫范戴克（白衣跳起者）用一贯擅长的头球攻入一球，吹响了客队的反击号角。（路透社）

替补登场的赖因德斯（Reijnders）随后在第89分钟攻入扳平球，帮助西班牙籍主帅哈维（Xavi）率领的荷兰带走一分。荷兰目前以五分排名小组第二，本次国际比赛窗口最后一场比赛将主场迎战尚未取得积分的塞尔维亚。