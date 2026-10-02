（都柏林综合电）新加坡时间星期五（10月2日）在都柏林进行的欧国联比赛中，爱尔兰与奥地利的对决两度因声援巴勒斯坦的抗议活动而短暂中断。

第19分钟，现场观众将贴有巴勒斯坦国旗贴纸的网球扔进球场。球员随后离开球场数分钟，比赛才恢复进行。第35分钟，一名男子挥舞巴勒斯坦旗帜冲入球场，再次导致比赛短暂中断。

在比赛开始前，声援巴勒斯坦的抗议者在场外聚集，并打出“向以色列出示红卡”的横幅。（法新社）

最终，爱尔兰主场2比2战平奥地利。爱尔兰冰岛籍主帅哈尔格里姆松（Hallgrimsson）赛后说：“大家永远不会对这样的（抗议活动）感到高兴，但能够理解，也尊重他们。”

爱尔兰前锋帕罗特（中）完成梅开二度，但奥地利下半场连进两球扳平比分。（法新社）

此次事件发生之际，爱尔兰与以色列星期一（9月28日）进行的欧国联比赛仍余波未平。在经过长时间的抵制讨论后，爱尔兰球员最终决定参加这场比赛。

比赛在匈牙利举行，现场几乎没有观众。爱尔兰最终以3比0获胜，球员佩戴黑色臂章，而两队队长在开赛前没有握手，也没有交换队旗。

爱尔兰将在中立场地对阵以色列

爱尔兰与以色列的次回合比赛，定于下星期一（5日）在中立场地塞尔维亚进行。爱尔兰足总认为在本国举办这场比赛过于敏感，因此决定将比赛安排在海外进行。

当地时间星期四（1日）晚间，约200名抗议者聚集在都柏林球场外，参加名为“停止比赛”（Stop the Game）的抗议活动。

抗议者（图）要求爱尔兰拒绝参加下场对阵以色列的比赛，目前这场比赛安排在中立场地塞尔维亚进行。（路透社）

其中一名抗议者是56岁的小学教师乔安·多伊尔（Joanne Doyle）。她说：“我强烈反对这两场对阵以色列的比赛继续进行，因为从根本上说，这是在为一场种族灭绝进行‘体育洗白’，体育运动具有政治性。历史上已经多次出现人们抵制体育赛事的情况。”

26岁的工程师库米（Coomey）则说：“爱尔兰不应该与种族灭绝打交道。我们已经与所谓实施种族灭绝的以色列进行了一场比赛，也已经越过了巴勒斯坦方面的抵制线。”

爱尔兰与西班牙、挪威于2024年承认巴勒斯坦国，并曾多次就加沙冲突批评以色列。挪威星期五也参加了欧国联比赛，最终在第46分钟被罚下一人的情况下，客场以1比2不敌威尔士。