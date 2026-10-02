职业女子网球员协会（WTA）500级别的新加坡网球公开赛（STO）明年将继续举办，正赛将在明年9月20日至26日在加冷汇（The Kallang）举行。

加冷汇在星期五（10月2日）宣布这一消息。新加坡网球公开赛原为WTA250级别，今年起升至WTA500级别，成为东南亚唯一的WTA500级别赛事。除大满贯外，WTA赛事从高到低分为1000、500、250和125四个级别，新加坡公开赛是第二高的等级。

今年赛事在上星期天（9月27日）落幕。加拿大名将莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez）以7比5、6比0直落两盘击败澳大利亚的塔利亚·吉布森（Talia Gibson），夺得女单冠军。

女双比赛方面，新西兰名将埃琳·劳特利夫（Erin Routliffe）与印度尼西亚的阿尔迪拉·苏加迪（Aldila Sutjiadi）联手，以6比3、6比2击败中国组合汤千慧／徐一璠，登顶狮城。

关于2027年赛事的更多详情，加冷汇表示还有待进一步公布。有兴趣的公众可以前往赛事官网，了解未来可能公布的更多信息。