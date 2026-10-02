（圣安东尼奥综合电） 美国职业篮球赛（NBA）圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）当家超级巨星文班亚马（Wembanyama）在星期四（10月1日）明确表示，他绝不会代言任何预测市场（prediction market）。

近期，预测市场与体育博彩广告在美国铺天盖地。如勒布朗·詹姆斯（LeBron James）与Polymarket签署了据报价值1500万美元（约1918万新元）的代言协议，安特托孔波（Antetokounmpo）也宣布代言Kalshi平台。然而，当被问及是否会考虑成为类似预测市场公司的代言人时，文班亚马给出了斩钉截铁的否定答复。

他星期四接受记者采访时说：“绝对不会。我永远不会做那种事。老实说，看到有些球员去推广这些东西，我觉得非常遗憾。每个人都有选择的自由，但我绝不参与。”

拒代言碳酸饮料与博彩 商业合作严守个人价值观

这名22岁的法国球星对于商业代言的选择一直极其苛刻，只与能够体现他个人价值观的公司合作。他的经纪人梅德贾纳（Medjana）此前在接受采访时曾解释过他们划定的底线：“我们不会让他的形象与可口可乐等碳酸饮料挂钩。所有的品牌都想要他，但维克托（文班亚马）永远不会去推销含糖饮料，因为他不想害了孩子们。”

在谈到挑选赞助商的标准时，文班亚马强调，金钱早已不再是他做决定的主导因素，“过去可能会有金钱的考量，但现在没有了。事实上，我曾经拒绝过远比我现在赚到的还要多得多、但违背我价值观的钱。如今我只想推广能对世界产生积极影响的事物，并与理念相契合的伙伴合作。”

文班亚马在2023年与体育纪念品巨头Fanatics达成了纪念品与球卡合作协议，尽管这家企业旗下也运营博彩与预测市场业务，但文班亚马与他们的博彩业务线没有任何关联。

预测市场因设计诱导性机制，在玩家输掉赌注后仍然鼓励他们继续下注，而频繁遭受舆论指责，接下来将面临越来越严苛的监管审查。在此背景下，文班亚马明确表示，相较于赚取更多的天价酬劳，为社会树立积极正向的形象，并长期坚守原则要重要得多。

他说：“显然，我们赚到了丰厚酬劳，但这并不是我们最大的力量。

“我们最大的力量在于启发他人，我们可以向好的方向去启发，也可以向坏的方向去引导。而我想以一种正向的方式去启发世人，这是我能做到的最强有力的事。”