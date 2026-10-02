爱知—名古屋亚运会网球项目星期五（10月2日）在东山公园网球中心迎来收官之战。在备受瞩目的中国女单“内战”中，王曦雨状态神勇，耗时1小时零6分钟，以6比2、6比1直落两盘击败老将张帅，成功摘得女单金牌。在同一天进行的男双决赛中，日本组合楠原悠介与中川舜祐历经激战，直落两盘力挫韩国组合，将男双金牌收入囊中。

随着王曦雨与张帅提前包揽冠亚军，中国女网继2018年雅加达和2023年杭州之后，再次在亚运会赛场实现这一成就。

在女单晋级之路上，37岁的张帅展现出极强的韧性。为了第四次出战亚运会，她和菲律宾名将亚历山德拉·埃亚拉（Alexandra Eala）一样，毅然选择退出同期举行的中国网球公开赛。

亚运女单半决赛，张帅迎战哈萨克斯坦名将尤利娅·普丁塞娃（Yulia Putintseva）。尽管在此前交手中遭遇七连败且两盘开局均被率先破发，张帅仍凭借丰富的经验稳住阵脚，最终逆转淘汰尤利娅，第二次闯入亚运女单决赛。对于为亚运放弃巡回赛积分与奖金的决定，张帅坦言：“支撑我的是很多还没有完成的梦想。人一定要有梦想，有梦想就会奋不顾身去追逐。”

首次征战亚运会的王曦雨则在半决赛中，上演了一场惊心动魄的翻盘大戏。面对赛会头号种子亚历山德拉，王曦雨在首盘一度陷入0比5落后的绝境，并先失一盘。在被动局面下，王曦雨迅速调整心态，加强进攻火力，最终连扳两盘，成功逆转险胜亚历山德拉，顺利与张帅会师决赛。

在星期五的女单金牌战中，王曦雨延续强劲势头，一发得分率高达91%，凭借出色的发球与底线技术全程压制张帅，全场仅让对手拿下三局，最终以绝对优势拿下这枚极具分量的亚运金牌。

星期五同样引人关注的男双决赛，上演了一场激烈的日韩对决。代表日本出战的楠原悠介与中川舜祐配合默契，以6比3、7比6（4）击败韩国组合南智星与朴义成，成功登顶。

整场比赛耗时1小时31分钟，楠原悠介与中川舜祐在发球环节表现更为出色，全场轰出四记爱司球（发球直接得分），在一发进球率与关键分的把握上均占据主动。尽管韩国组合也在比赛中拼尽全力，并创造了多达八个破发点，但由于战术执行不够果断，最终仅成功兑现一次。在第二盘的抢七局中，日本组合凭借更为稳健的心态与网前截击，以小分7比4锁定胜局，赢下了这场焦点战。