（夏洛特综合电）国际女子网球协会（WTA）宣布，从2027年起，所有男女合办的WTA1000级别赛事将首次实现男女奖金完全平等。这一决定被视为女子网坛争取平权道路上的一个重要里程碑。罗马、加拿大和辛辛那提公开赛等此前的“遗留”赛事，将正式加入印第安韦尔斯、迈阿密、马德里和北京赛事的行列以填补奖金差距，与四大满贯一样为男女球员提供同等数额的报酬。

早在1970年，女子网球名宿比莉·简·金（Billie Jean King）在夺得罗马公开赛冠军时，仅获得600美元的奖金（现约767新元），而同年夺得男子冠军的纳斯塔斯（Nastase）却带走了3500美元。比莉曾多次表明，正是这种巨大的收入落差促使她下定决心建立女子职业网球巡回赛。在比莉于罗马捧杯近六十年后，这项红土赛事终于将在2027年实现男女奖金总额平分。此前，罗马公开赛主办方曾在2023年承诺从2025年起实现奖金平等，但最终未能兑现。在今年的赛事中，男子总奖金为960万美元，而女子总奖金为830万美元。

WTA主席瓦莱丽·卡米洛（Valerie Camillo）在一份声明中指出，这不仅展现了WTA在推动体育行业实现运动员竞技与财务平等方面的持续承诺，也印证了WTA创始愿景的持久生命力。

除了奖金政策的调整，WTA还宣布明年将在菲律宾的马尼拉增设一站WTA250级别赛事。这一决定主要得益于目前世界排名第18位的菲律宾小将亚历山德拉·埃亚拉（Alexandra Eala）在当地引发的巨大网球热潮。随着亚历山德拉在国际赛场上的亮眼表现，马尼拉办赛将进一步满足本土球迷对网球赛事的庞大需求。

此外，为了减轻顶尖球员的参赛负担，WTA也特别调整了赛程要求。对于世界排名前50的球员，每年必须参加的WTA500级别赛事数量将从六站减少至四站。这意味着在2027年，球员的基础参赛义务将调整为14站WTA巡回赛加上四站大满贯赛事。

现世界排名第三的杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）作为巡回赛架构委员会主席，在此次改革中发挥了关键作用。杰西卡透露，球员们一年中大部分时间都在四处奔波，能够拥有更灵活的赛程安排将带来实质性的改变。杰西卡认为，2027年的新规让球员能更好地围绕个人和竞技目标来规划赛季，这对所有球员而言都是极具影响力的一步。

WTA方面指出，上述赛程与赛制的更新将在2027年作为“为期一年的试点”实施。在此期间，WTA将全面评估各项改革措施对整个巡回赛的影响，从而为2028年及未来的长远决策提供参考依据。