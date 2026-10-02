马来西亚星期五（10月2日）在爱知—名古屋亚运会迎来丰收，不但壁球男队和女队都拿到金牌，38岁的场地脚踏车名将阿兹祖宝刀未老，时隔16年再度成为男子凯林赛金牌得主。马国本届金牌数也达到九枚，追平队史单届亚运会最多金牌战绩。

有“袖珍火箭”之称的阿兹祖在男子凯林赛过关斩将，决赛以10秒330力压两名中国选手李志伟（10秒348）和谢瀚（10秒547），为个人最后一届亚运会画上完美的句号。

这也是阿兹祖继2010年拿下个人亚运首金后，时隔16年再次在亚运会夺得凯林赛金牌。他也是2017年脚踏车世锦赛同一项目的金牌得主。他星期四（1日）在男子冲刺赛拿下铜牌。

尽管已步入职业生涯晚期，阿兹祖本赛季仍保持着极佳的竞技状态。他今年8月在格拉斯哥共和联邦运动会上同样夺得凯林赛金牌，还在此前赢得了两枚UCI场地脚踏车世界杯系列赛凯林赛的金牌。

壁球队本届为马来西亚贡献四金

在那之后，马来西亚男子壁球队也在团体决赛2比0打败巴基斯坦，重夺上届丢失的金牌，贡献第九金。率先上场的男单詹达兰（Chandaran）在首局8比11落败的情况下，11比3、11比6、11比4逆转战胜伊克巴尔（Iqbal），取得开门红。接着在本届男单摘金的伍恩佑和扎曼（Zaman）激战五局后，以11比8、6比11、7比11、11比4、11比5胜出，为马国壁球队再夺一金。巴基斯坦继上届决赛不敌印度后，连续两届得银。

马来西亚女队在同日较早时也在女团决赛2比1击败香港，卫冕成功。虽然此前在女单摘金的马来西亚好手茜娃桑嘉莉·苏巴马廉（Sivasangari Subramaniam）在第二场比赛奋战五局，2比3输给陈善钰，但依靠艾法·阿兹曼（Aifa Azman）和妹妹艾拉·阿兹曼（Aira Azman）3比0完胜何子乐及李嘉儿，马来西亚连续两届在决赛战胜香港摘金。

这样一来，马来西亚本届在壁球五个项目中豪取四金一铜，比上届的三金一银一铜有进步，连续两届称霸壁球奖牌榜。由于壁球在2028年将首次成为奥运项目，伍恩佑和茜娃桑嘉莉在拿下单打金牌后也锁定奥运资格。

这一天马国拿下三枚金牌，外加三枚帆船铜牌后，至截稿时在奖牌榜重回前10，以9金5银16铜位列第10位，远超代表团本届定下的六金目标。九枚金牌也已经追平他们在2010年广州亚运会获得的历来最多金牌数，当年他们获得9金18银14铜。马国男子钩球队将在星期六（3日）的决赛对上印度，争取创造代表团史上单届金牌新高。