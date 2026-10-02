（圣但尼法新电）法国国家队新帅齐达内（Zidane）新加坡时间星期五（10月2日）坚称，对于自己在2006年世界杯决赛中用头顶撞意大利后卫马特拉齐（Materazzi）的争议事件，他“并无悔意”。

法国队即将在欧洲国家联赛中迎战老对手意大利，这也是齐达内执掌教鞭后的主场首秀。

在赛前被问及那次导致他在职业生涯最后一战、于加时赛被红卡罚下的风波时，齐达内笑着说道：“这些画面将永远留存，时时刻刻提醒我2006年发生的事，因为它们总是不断地被重播。”

在法兰西体育场举行的赛前新闻发布会上，齐达内补充说：“好在，这并不是我职业生涯唯一的烙印，我还经历过许多更美好的时刻，所以我尽量多去想积极的一面。”

他接着说：“我不后悔，因为那是我职业生涯的一部分。”

他补充说道，自柏林决赛那一夜之后，他再未与马特拉齐交谈过。当年，意大利通过点球大战最终赢得了那场决赛。

2006年世界杯决赛中，齐达内（右）对马特拉齐的头槌成为了经典画面。（路透社）

“在2006年的时候，我还不知道自己会成为一名教练。我当时以为那是一切的终点，所以那段时间对我来说确实非常艰难。

“我并不为那件事感到自豪。我已经说过无数次了，但这是我职业生涯的一部分——你不可能总是做完美的事情。”

现年54岁的齐达内是在今年7月底被任命为法国队主帅的，他接替了前国家队队友德尚（Deschamps）的位置。后者执掌教鞭长达14年，并于今年世界杯结束后卸任。

这位前皇家马德里（Real Madrid）主帅上任后的前两场比赛均在客场进行，法国队在欧洲国家联赛中，先后以1比0击败了土耳其和比利时。

🏟️ Retour au Stade de France pour la préparation du match de demain contre l’Italie 👊 pic.twitter.com/LO1atTHqCK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 1, 2026

星期六（3日）的这场比赛，在巴黎北部的国家体育场举行，这座体育馆可容纳近8万名观众，且球票早已售罄，而这将成为这位在法国备受尊崇的传奇人物的“主场回归首秀”。

齐达内说：“这肯定会让人情绪澎湃。”

他上一次在法兰西体育场亮相，还要追溯到2006年对阵墨西哥的友谊赛，当时他还是法国队阵中的一员。

𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐮 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🏟️💙



Après un an et demi, les Bleus retrouvent leur jardin pour un choc face à l’Italie 🇮🇹



RDV à 20h45 sur TF1 pour notre 3e match de Ligue des Nations, avec la première de Zinédine Zidane à domicile en tant que… pic.twitter.com/7xfttUZJnD — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 2, 2026

登贝莱澄清与姆巴佩无芥蒂

本场比赛，法国队将缺少队长姆巴佩（Mbappe）的助阵。上星期他在对阵土耳其攻入致胜球时膝盖受伤，随后已返回皇马接受治疗。

此前，两名法国队国脚曾在媒体上就金球奖话题发表了言论，但法国队前锋登贝莱（Dembele）坚称，他与姆巴佩之间没有任何紧张关系。

效力于巴黎圣日耳曼（PSG）的登贝莱在去年夺得了金球奖，今年再次获得提名；而姆巴佩同样也是接替同胞捧起这一至高荣誉的热门候选人之一。

对此，登贝莱向媒体称此事纯属“社交媒体上的口水战”：“这没有任何问题。我们已经聊过了，吃饭时我们俩就挨着坐。”

姆巴佩上个月在接受《法国足球》杂志专访时说，登贝莱“总是被视为极具天赋的球员，而我却总是被看作‘天选之子’”。

几天后，登贝莱对这一言论作出了回应。他说：“我从来不是什么天选之子，但我一直默默努力。去年，我在巴黎圣日耳曼度过了一个美妙的赛季并收获了回报。至于今年，让我们静观其变。”