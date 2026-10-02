（名古屋综合电）2026年爱知—名古屋亚运会的电竞项目在星期五（10月2日）落下帷幕，韩国队在缺少传奇选手Faker（李相赫）的情况下，依旧以3比0横扫中华台北，实现“英雄联盟”（League of Legends）的亚运两连冠。

决赛期间，爱知天空展览馆（Aichi Sky Expo Hall）座无虚席，但李相赫并未在这场决赛中登场，而是全程在替补席上待命。

韩国队的参赛阵容堪称豪华，全部成员均获得过英雄联盟全球总决赛冠军。这场比赛也是杭州亚运会该项目决赛的“重演”，当时韩国队曾以2比0击败中华台北队。

前两局虽然中华台北队在比赛前期建立起优势，但韩国队把握住团战机会，连续两次实现翻盘。

第三局两队前期以发育和争夺地图资源为主，韩国队则通过更出色的运营略占上风。22分钟后，两队爆发多次团战，韩国队中下两路“双核”完美发挥，斩获比赛胜利。

Faker李相赫：对手准备充分

虽然决赛没有登场，但李相赫在赛后采访中对新华社说：“所有选手、教练和粉丝都渴望这枚金牌，非常开心能达成我们的目标。”

他补充道：“对手准备得十分充分，我们一度陷入险境，不过我们的选手发挥得非常出色。虽然我们赢下了这场对决，但中华台北队的表现同样亮眼。”

本届亚运会电竞项目至此全部结束，中国队以三金一银排名第一，日本队与韩国队各获两金，分列电竞奖牌榜的第二和第三位。