虽然新加坡运动员在爱知—名古屋亚运会巴西柔术比赛次日依然无牌入账，但两名小将索菲娅·安娜贝尔·莉瓦斯（Sofia Anabel Rivas）和陈世杰都有出色的表现，仅败给世界冠军，两名国家队教练谷武夫和奥利维拉（Oliveira）都大赞他们前途光明。

年仅18岁的索菲娅在去年10月的亚洲青年运动会上斩获女子52公斤级金牌，今年刚升上成人队，爱知—名古屋亚运会更是她第一次参加大型综合运动会。

尽管如此，她却在自己的亚运会首秀中报捷，在星期五（10月2日）的女子52公斤级16强赛中凭借优势分（Advantage）力克泰国好手纳查娅·素坤（Nutchaya Sugun），成功晋级复赛。

虽然她在复赛中被韩国的林言珠降服落败，但巴西柔术比赛设有复活赛，复赛落败的选手有机会通过复活赛来争夺铜牌战门票。

索菲娅的复活赛对手是菲律宾的30岁老将珍娜·纳波利斯（Jenna Napolis）。后者是去年的世锦赛冠军，但我国小将在比赛中与她旗鼓相当，最终仅以优势分落败，无缘进入铜牌战。

索菲娅感失落 教练：比赛出现不少误判

索菲娅在赛后明显失落，教练们解释那是因为在他们看来，比赛出现不少误判。

谈到自己的第一次大赛经历，索菲娅认为学到很多。她还说：“我只是希望能展现自己的柔术实力，所以很高兴我至少展现出了一部分。

“但我也很清楚，我还有很多地方需要改进和提升。接下来我会继续努力，希望能以更强的姿态回归。”

我国19岁小将陈世杰（上）在男子77公斤级32强赛中，以优势分淘汰沙特阿拉伯好手萨利赫。（新加坡全国奥理会提供）

上届东运会格斗金牌得主陈世杰转战寝技项目

同样是首次参加亚运会的陈世杰也顺利闯过第一关，19岁的他在去年底的曼谷东运会上夺得男子格斗77公斤级金牌，但由于亚运会的巴西柔术只设寝技（Ne-waza）项目，陈世杰因此得出战他较不擅长的项目。

然而，他的表现同样可圈可点，以优势分力压沙特阿拉伯好手萨利赫（Saleh）后，在16强赛面对来自哈萨克斯坦的现世界冠军博拉特别克（Bolatbek）毫不逊色，可惜到了最后被对手逮到机会降服。

陈世杰赛后承认，是自己大意。“我其实有机会赢下比赛的。对我来说，通常只有当我的手臂被夹在对手的双腿之间时，绞技才会对我真正构成威胁。

“但刚才我的双手是自由的，所以我以为自己安全，就开始放松颈部的防守，没想到他突然抓住机会，让我措手不及，差一点就昏厥了。”

虽然未能更进一步，但陈世杰认为，这次的经历让他感觉自己的未来是光明的。

他说：“我一度占据优势，我能够感受到他的紧张，其实他当时也很害怕。所以对我来说，能够看到自己有机会击败世界顶尖好手，让我觉得自己的未来非常光明。

“虽然这一次的成绩不是最理想的，但它给了我很大的动力，让我更有信心，相信自己有潜力击败这些世界顶尖高手。”

谷武夫说：“他们还很年轻，都只是蓝带（成人腰带等级第二低），能展现出这样的水平......只要他们不放弃，努力前进，三到五年后必成大器。”

新加坡巴西柔术高级寝技技术教练谷武夫（左）安慰提早出局的林天植。（新加坡全国奥理会提供）

同日亮相的还有28岁的林天植，他是去年东运会男子77公斤级银牌得主，但本届亚运会却出师不利，首轮就被吉尔吉斯斯坦小将巴格什别科夫（Bagyshbekov）以2比0淘汰。

第二次参加亚运会的林天植，在杭州亚运会上与铜牌擦肩而过，这次遭遇一轮游，难免让人意外。

他在受访时说：“在来到比赛之前，一切都很好，备战和睡眠都很充足，可惜结果不尽如人意。平时我对自己会有更高的要求，但很遗憾，我无法突破第一关。”