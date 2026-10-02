2026年爱知—名古屋亚运会高尔夫球赛星期六（10月3日）将进行最后一轮决出奖牌，前两轮都稳坐女子个人赛榜首的新加坡女将陈暄尹，在星期五（2日）的第三轮后却被印度选手普拉纳维·沙拉特（Pranavi Sharath）抢走榜首之位，排名第二。

普拉纳维前两轮都紧跟陈暄尹之后，第一轮后比陈暄尹多三杆，第二轮后只剩两杆，第三轮后完成超越。

她以低于标准杆15杆的195杆升至第一，陈暄尹以低于标准杆12杆的198杆退居次席，中国的前世界第一殷若宁仅以一杆的劣势排在陈暄尹之后。

当被问到被印度选手超越了又面对殷若宁的追击，陈暄尹说：“我知道身边有不少实力很强的选手，若宁当然也是其中之一，但我不会太过在意其他选手的表现。

“我会把明天当成普通的一轮比赛，按照自己的战略打，专注于自己能控制的事。还有很多洞要打，所以我会保持耐心，一杆一杆地打好。”

有别于前两轮都打出九个“柏蒂”（Birdie，低于标准杆一杆）的惊艳表现，陈暄尹在第三轮只打出三个“柏蒂”。

对此，她说：“今天的比赛确实比前两轮更艰难。风势增强了，一些发球台也往后移了，所以有几个洞打起来更长，同时旗杆的位置也更具挑战性。

“我的击球状态没前两天好，而且推杆也没能把握住太多机会，所以今天打得有些令人沮丧。不过，我很高兴自己最后连续打出三个‘柏蒂’，重新找回了一些比赛节奏。”

谈到奖牌，她则说：“当然，我很希望能以一枚奖牌结束本周的比赛。不过，我不认为给自己施加太大的压力，会帮助我打出最好的表现。

“我非常努力让自己处于现在这个位置，所以我会相信自己的实力，专注于自己能控制的事，为明天创造出最好的机会。”

女团排名跌至第五 夺牌希望渺茫

由于排名第四的香港选手韩紫琳和排名前三的选手之间存在着一定的距离，因此陈暄尹仍然夺牌在望，只是团体赛方面，随着我国另外两名女将陈星彤和陈纭萱的排名跌至并列第26，新加坡已从前一天的第二名跌至第五名，夺牌希望越来越小。

我国男高球手的表现则没有起色，排名最高的是戴平原宏（并列第19名），团体赛则位列第10。