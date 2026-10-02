在星期五（10月2日）进行的爱知—名古屋亚运会男排半决赛中，中国队与东道主日本队展开一场长达两小时的五局鏖战。

尽管中国男排在局分落后的绝境下顽强将比赛拖入决胜局，但最终仍以2比3（25比23、22比25、18比25、25比19、13比15）遗憾止步半决赛。随着本场比拼落幕，日本将与卫冕冠军伊朗在决赛中巅峰相见，争夺本届亚运会的男排金牌。

本场对决不仅是亚洲排坛最高水平的碰撞，更关乎两支队伍在争冠道路上的底气与分量。中国男排此役剑指决赛，渴望弥补上届杭州亚运会屈居亚军的遗憾。日本则试图凭借主场之利，利用多变的战术体系冲击最高荣誉。

面对此前在晋级路上未失一局的东道主，中国在开局阶段展现出绝对的网口高度优势，通过针对性发球与拦防彻底打乱对手的节奏，凭借张景胤与江川等人的关键得分，干脆利落地以25比23先下一城。

然而，第二局战况风云突变。在主场观众排山倒海的声浪助威下，背水一战的日本展开凶猛反扑。东道主凭借顽强的后排起球与两翼平拉开战术，撕开中国防线，西山大翔与大塚达宣接连发力，帮助日本以25比22和25比18连扳两城，中段多次拉开比分差距。

高压之下的决胜局，双方比分交替上升，体能均面临严峻考验。关键时刻，日本在网前展现出更胜一筹的把握能力。西山大翔全场比赛犹如神助，不仅在右翼攻势凌厉，更是狂砍全场最高的28分；大塚达宣与甲斐优斗也各自贡献18分。尽管中国咬紧牙关拼至最后，但在13平后的关键分处理上遗憾未能顶住对方的攻势，最终以13比15输掉决胜局，遭到逆转。

伊朗上演统治网口教学赛

在当日早些时候进行的另一场半决赛中，卫冕冠军伊朗则上演一场如何统治网口的教学赛，以3比0（25比13、25比15、25比11）兵不血刃地横扫巴基斯坦。伊朗全场拦网得分以15比1占据压倒性优势，核心哈格帕拉斯特（Haghparast）不仅进攻端零失误，更是砍下全场最高的21分。

伊思迈尔内扎德（Esmaeilnezhad）与瓦利扎德（Valizadeh）也联手摧毁对手的防线，让巴基斯坦的乌斯曼（Usman）与穆拉德（Murad）无功而返。强势晋级的伊朗如今距离亚运会男排四连冠，仅差最后一场胜利。

本届亚运会男排冠军战星期六（3日）在冈崎中央综合公园体育馆打响，日本在新加坡时间傍晚6时20分与伊朗上演最终的巅峰对决。