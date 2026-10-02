朝鲜女足和日本女足近六届亚运会第五次决赛交锋，结果日本连续两届笑到最后，在90分钟和加时赛2比2踢和朝鲜后，通过点球大战胜出，完成三连冠。

比赛在小笠山综合运动公园ECOPA体育场举行。拥有主场优势的日本在上半场攻势更多，五次射门四次射正，并在第32分钟由前锋上野真实在禁区外一脚劲射打破僵局，带着1比0的优势进入中场休息。

上届决赛日本4比1轻取朝鲜，不过这次上半场表现欠佳，只有一次射门零射正的朝鲜下半场全力反扑，射门多达11次，有六次射正，最后两次攻破日本龙门反超比分。

现场大约有6000名朝鲜支持者，身穿红衣为球队打气。（路透社）

郑金第47分钟下底传中，球被日本门将大场朱羽托了一下入网，这球算作郑金得分。全龙钟第69分钟接到队友韩金红传球后劲射破门，朝鲜2比1领先。

落后的日本在第86分钟扳平比分，西尾叶音单刀破门，将比赛拖入加时赛。双方再无建树，随后进入点球大战决胜负。

朝鲜在迎来点球大战前更换门将，但没能阻止日本五罚全中。朝鲜进球功臣郑金第三轮主罚的点球则被大场朱羽神勇扑出，最后日本在点球大战5比3胜出。

在比赛中进球扳平比分的郑金于点球大战射门被扑，导致朝鲜最终落败。（路透社）

韩国小胜中国摘铜

在铜牌战方面，韩国凭借卢贞英第四分钟就头球破门，取得梦幻开局，1比0小胜中国，历史第四次拿到亚运会铜牌。

韩国女足在比赛结束后拍下大合照留念。（路透社）

这也是韩国女足时隔11年再次击败中国。此前，韩国自2015年东亚杯以1比0获胜后，连续11场对阵中国未尝胜绩，战绩为5平6负。

男足决赛星期六（3日）则由争取四连冠的韩国连续三届对垒日本；中国则和乌兹别克斯坦争夺铜牌。