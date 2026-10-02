我国小将黎明映星期五（10月2日）晚以1比3不敌泰国一姐奥拉万·帕拉南，无缘晋级世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯女单资格赛第三轮。我国男单二号冯耀恩则以0比3输给智利老将戈麦斯，止步男单资格赛首轮。

尽管黎明映没能继首轮后再次上演逆转好戏，但新加坡女队主教练井浚泓对弟子的表现感到满意。

她受访时说：“这场球明映本身就处于下风，但打得还真不错。前两局她都是以9比11输掉，非常可惜。主要是在关键分上泰国选手的经验比她老道，她自己主动失误多一些。同时，稍微差了一点点自信。”

15岁的黎明映在女单资格赛首轮以3比2逆转击败克罗地亚老将伊凡娜·马洛巴比克，打进资格赛次轮。在给自己增加信心的同时，也迎来了更强的对手。而29岁的奥拉万首轮以3比1逆转卢森堡选手莎拉·德·努特晋级，与新加坡小将会师。双方均在首轮上演逆转，说明二人都具有在逆境中的调整能力和心理素质。

不过，泰国一姐在首轮比赛过程中比黎明映发挥更为稳健。总体来说，无论是世界排名还是技战术、比赛经验等都占优，作为泰国女队绝对主力，她在2024年巴黎奥运会随队晋级女团八强，单打世界排名最高达到第34位，实力不俗。

两名年龄相差14岁且打法风格迥异的新老球员，星期五晚在北京首钢园打响了一场遭遇战。

奥拉万的左手两面反胶在女子比赛中并不常见，其旋转和落点与常规右手选手有明显差异。而黎明映在首轮刚经历了适应削球手旋转的考验，此番又要面对左手选手的节奏变化，适应速度是关键。她要想取胜，需要在前两局快速适应对手左手旋转和节奏变化，避免再次陷入0比2落后的被动局面。此外，在资格赛单败淘汰的赛制下，谁能在关键分上更果断，谁就更有可能占据主动。

比赛开始后，奥拉万就利用经验丰富和技术成熟的优势，特别是左手优势控制比赛节奏，通过旋转和落点的变化让黎明映难以找到稳定的击球点，将比赛拖入自己熟悉的相持节奏。黎明映一度以4比8落后，但她没有放弃，只是在关键分打得不够果断，以9比11告负。次局再以9比11落败，大比分0比2落后。

比赛来到没有退路的第三局，黎明映找到了一些节奏，以7比4领先。在被对手连得2分后，井浚泓叫了暂停。重新开打后，新加坡小将以11比7扳回。关键的第四局，黎明映与奥拉万打成6平，后者接管了比赛，她以7比11失利。

井浚泓说：“对手球路变化比较多，其实明映还都算到了。相持方面也敢相持，就是有时打到关键点欠缺，加上对方打个擦网之类的幸运球等，挺可惜的。”

冯耀恩三局完败戈麦斯

冯耀恩在与戈麦斯首次交手中，可谓经历了一场完败，三局比分为9比11、7比11、0比11。而其完败的核心在于他在相持中自身失误过多以及战术调整滞后，未能发挥自己前三板的优势。尤其是第三局被零封，反映出心态的崩盘。

冯耀恩（图）直落三局完败给智利老将戈麦斯。（WTT中国大满贯组委会提供）

赛后复盘这场比赛时，冯耀恩坦言说：“第一次跟对手打，自己完全对不上对方的节奏，对手球非常别扭。第一局还好，但关键时刻没能咬住。第二局开始有点被对手‘敲蒙’了。第三局则完全没有控制住，全是对手在拉球。当时自己在场上也在想对策，但有点蒙，不知道该做什么，没有什么办法。”

新加坡男队主教练高宁认同弟子的自我剖析。他说：“我觉得，即使输也不应该是这个比分。耀恩在比赛中没有对上戈麦斯反手位点，在场上的感觉、衔接差一些，没有达到最佳状态，发球这边也没有很好的得分手段。”

高宁说：“从亚运会直接来北京参赛，目前耀恩状态一般，打的不是那么流畅，比较慌，失误也多。希望这两天能调整一下状态，把后面男双和混双打好。”