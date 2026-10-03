作为新加坡高球史上首位奥运会选手，陈暄尹不负众望，在星期六（10月3日）结束的2026年爱知—名古屋亚运会高尔夫球赛中，夺得了女子个人赛铜牌，创造历史。

我国此前在亚运高球赛中，从未获得过任何奖牌。这是新加坡代表团在本届亚运会的第16枚奖牌。

由于陈暄尹和中国前世界第一、现世界第六的殷若宁都在打完18洞后，均以低于标准杆14杆的262杆并列第二，因此必须通过一洞附加赛来决定银牌的归属。

最终，殷若宁在这场附加赛中获胜，成功把这枚宝贵的银牌收入囊中。

印度选手普拉纳维·沙拉特（Pranavi Sharath）以一杆的优势夺冠。

陈暄尹是新加坡高尔夫球坛的开拓者。她是首名获得奥运会（2024年巴黎）参赛资格的新加坡高球手，首名赢得欧洲女子巡回赛（LET）赛事，并且拿下该巡回赛赛季总冠军的新加坡高球运动员。

这是22岁的陈暄尹的第一趟亚运之旅，她从一开始就展现了实力，首两轮后都位列44名参赛选手之首。

虽然她在第三轮后被普拉纳维超越，跌至第二位，末轮在第二洞又被殷若宁超越，排名再跌一位，但她最终还是成功锁定了一枚铜牌。