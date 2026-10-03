三年前俞厚煜在杭州亚运会85公斤级柔术赛止步16强，却为妹妹俞茵种下学习柔术的种子。三年后，两兄妹星期六（10月3日）一起站在爱知—名古屋亚运会赛场，俞厚煜在铜牌战惜败同一对手，但成绩比上届好得多；俞茵出师不利，但也有丰富的收获。

下个星期将迎来29岁生日的俞茵，在亚运会首秀的女子63公斤级32强赛，0比3输给中华台北的历来首位亚运柔术女将沈郁沁出局。她的哥哥、30岁的俞厚煜则拿出神勇表现，在85公斤级的32强赛和16强赛都降服对手，不过到了八强赛0比9完败给韩国的金民奎。

上次被降服 这次只惜败

但他马上反弹，在复活赛再度降服东道主选手卯都木豪，进入铜牌战挑战吉尔吉斯斯坦名将穆尔塔扎利耶夫（Murtazaliev）。后者曾在三年前杭州亚运会16强降服俞厚煜，不过这次再度交锋，俞厚煜只以0比2惜败。

俞厚煜（左）奋战不敌穆尔塔扎利耶夫，无缘铜牌。（新加坡全国奥理会提供）

虽然结果一样，但过程却不同。俞厚煜说：“上次他控制了比赛，降服了我，这次是我控制比赛，但我在比赛尾声的一个策略让他以很微小的优势获胜，我认为是一个良好的进步。

“当然失望，距离铜牌只有一点，但比赛除了奖牌还有更多的意义。”

俞茵上届亚运见兄比赛后才学柔术

另一个意义是，俞家的二女儿俞茵在看了哥哥上届比赛后也决定学习柔术，并在不到三年的时间内就踏上亚运赛场。

俞茵说：“我那时感受到原来柔术是这么精彩的搏斗，是我也想尝试的，才开始学习，让哥哥当我的教练。”

俞茵（左）在上届亚运会后开始学柔术，并登上这届亚运会赛场。图为她在32强赛输给沈郁沁。（新加坡全国奥理会提供）

俞茵本来是练游泳的，但她没有成为飞鱼，而是在学习柔术后成长迅速，去年12月首次参加综合型运动会——泰国东南亚运动会，如今又参加亚运会。

去年在东运会男子85公斤级摘银的俞厚煜说：“她才开始没多久，能参加亚运会很不可思议……她很有纪律，也很倔强，不会放弃，是高水平运动员很好的特质。”

和哥哥一样，俞茵也觉得自己输得可惜，而且亚运会没有她熟悉的量级女子57公斤级，因此她这次是增重越级挑战。她说：“我感觉多数都是我在掌控比赛，但错过很多得分的好机会，赛后我觉得输了很可惜，但也是一次让我谨记不要错过机会的教训。”

看了哥哥的表现，俞茵说：“他展现了很好的典范，作为教练也代表国家比赛，是我们应该努力的目标。”

俞厚煜刚二度当爸

俞厚煜（左起）、俞厚煜的女儿俞莉、俞厚煜和俞茵的母亲吕秀宝、俞堡鈦和俞茵赛后在场外合照。（受访者提供）

这次两兄妹比赛，他们的父母以及俞厚煜的2岁女儿也在场。不过俞厚煜的妻子并未随行，而是留在新加坡照顾他们刚出生三个月的二女儿。

第二次成为爸爸的俞厚煜之前育儿之余还要同时备战亚运会，他说：“非常困难，必须牺牲很多东西，训练受影响，睡觉也被影响，没能那么快恢复，但这些都是一部分，必须平衡。”

刘惠敏38岁初登亚运

俞茵作为柔术的晚学徒，展现很强的成长性。这次柔术队内还有另一位大器晚成的选手，是同样参加女子63公斤级项目38岁选手刘惠敏。她也是新加坡本届代表团最年长的女运动员。她在27岁时才开始接触柔术，如今首次登上综合型运动会舞台。

虽然她在首战0比2输给越南的阮氏明旺止步32强，但她说，希望她的经历能鼓励更多人投入运动。

刘惠敏（右）38岁首登亚运会舞台，证明年纪不是问题。（新加坡全国奥理会提供）

她说：“我知道这里的选手都很年轻，雄心勃勃。但我也还有同一股火，想要代表国家和大师组（30岁或以上）的选手比赛。如果你有兴趣，有好的操守，有目标，有梦想，想要享受乐趣，在任何年龄，你都可以尝试任何运动，特别是柔术。”

谈到比赛，她说：“对手很强，但我做到了一直在努力的事，所以对我来说也是场胜利。我看到更多需要解决的差距，对此我感到兴奋，也欣然接受，会继续努力，希望下次能胜出。”