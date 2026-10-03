爱知—名古屋亚运会网球项目星期六（10月3日）在东山公园网球中心继续展开激烈的金牌争夺战。在备受瞩目的男单决赛中，香港名将黄泽林状态神勇，以6比2、6比4直落两盘击败中国选手吴易昺，创造历史为香港队夺得亚运会网球项目首金。

这场耗时99分钟的对决中，黄泽林在发球端展现出绝对统治力。黄泽林全场狂轰16记爱司球（发球直接得分）且仅有一次双误，一发得分率高达88%。首盘比赛，黄泽林凭借两次破发以6比2先声夺人；次盘较量，吴易昺虽在自己的发球局竭力挽救多个破发点，但在关键的第九局仍宣告失守。黄泽林随后在迈向金牌的发球胜赛局中连轰三记爱司球，以6比4锁定胜局。

这也是黄泽林职业生涯的第四个冠军头衔。凭借这枚意义非凡的亚运金牌，黄泽林直接获得了2028年洛杉矶奥运会网球项目的参赛资格。屈居亚军的吴易昺，则继2018年雅加达亚运会后，第二度收获亚运会男单银牌。

女双上演同队“内战”

在同日稍后进行的女双决赛中，赛场上迎来了中华台北队的“内战”。老将谢淑薇搭档梁恩硕，迎战队友詹皓晴与吴芳娴。双方实力相当，比赛过程跌宕起伏。首盘开局，詹皓晴与吴芳娴率先破发，但谢淑薇与梁恩硕在第八局回破追平，并在第10局逼出破发点顺利收下，以6比4完成首盘逆转。次盘，詹皓晴与吴芳娴展现韧性，以6比4扳回一城。

比赛随之被拖入惊心动魄的“抢十”决胜局。在关键分的处理上，经验丰富的谢淑薇与梁恩硕表现得更为稳健，最终以10比5奠定胜局，历经三盘苦战力挫詹皓晴与吴芳娴，成功拿下这枚女双金牌。这也为中华台北代表团进账了本届亚运会的第五面金牌。

除了赛事本身的精彩对决，“谢詹”之间的场上互动同样是外界关注的焦点。过去谢淑薇与詹皓晴曾因故引发外界对两人关系的诸多揣测。但在今日赛后，詹皓晴主动在网前迎接谢淑薇，并配合谢淑薇握拳致意，谢淑薇也同样与吴芳娴击拳。尽管两人互动不多，但这出“击拳大和解”的戏码，无疑为这场精彩的亚运女双金牌战画下了圆满的句号。