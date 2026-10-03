（名古屋法新电） 日本“脚踏车女王”梶原悠未星期五（10月2日）在伊豆脚踏车馆成功卫冕爱知—名古屋亚运会女子场地脚踏车全能赛金牌后，将这枚宝贵的金牌献给今年因癌症不幸离世的弟弟，并感叹说：“他今天一直与我同在。”

现年29岁的梶原悠未是日本首位荣获奥运脚踏车奖牌的女性选手，她2021年在同个场馆夺得东京奥运会场地脚踏车全能赛银牌。此外，她也是亚洲赛场的霸主，随着本次夺冠，她不仅实现了亚运会女子全能赛的三连冠伟业，更斩获了个人职业生涯中的第四枚亚运会金牌。

梶原悠未比赛夺冠后难掩激动情绪哽咽落泪，并在接受采访时透露，在2024年巴黎奥运会无缘奖牌后，她曾一度陷入极度沮丧的低谷。她谈到弟弟梶原彪吾时说：“当时我真的跌到了人生谷底，而我的弟弟却反问我：‘你为什么看起来这么低落？即便我患有癌症，我依然过得这么开心。’”

“他当时一个人在东京的医院里与癌症进行着极其艰难的抗争，那一定非常痛苦，但他从没有过一句抱怨。他告诉我：‘只要活着，你就已经赢了。’我当时恍然大悟：是的，他说得对。这让我意识到，能够活着、能够拥有身边人的支持，本身就值得感激，我必须要去享受生活。”

梶原悠未表示，弟弟生前每天都会提醒她去“享受”生活，“今天我终于开始真正理解这两个字的含义。”

“过去每当我在伊豆比赛时，他都会来到现场陪在我身边，所以今天在赛场上，我一直在想：也许他今天也来到了现场？我确信他就站在这里，比赛时我的脑海里一遍又一遍浮现出他的身影。”

“我仿佛能听到他在对我说：‘悠未，享受比赛吧，你一定会没事的。’”