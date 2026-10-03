（巴黎路透电）法国国家队新帅齐达内（Zidane）的完美全胜开局宣告终结。在星期六（10月3日）进行的欧洲国家联赛中，在比赛尾声阶段只剩10人应战的“高卢雄鸡”法国在法兰西体育场以1比1遭意大利逼平。

齐达内上任后的首两场比赛，法国在客场先后以1比0击败土耳其和比利时。本场对阵意大利，法国在下半场开场10分钟后凭前锋奥利塞（Olise）破门取得领先，但意大利后卫巴斯托尼（Bastoni）随后为客队攻入扳平一球。

齐达内赛后接受媒体访问时说：“我为球员们感到非常遗憾，因为我们配得上更好的结果。但我为他们感到骄傲，他们的拼搏、高位压迫，场上表现都堪称楷模。”

齐达内执掌国家队后的首个主场比赛，对手恰好是他球员时代国际赛最后一战的宿敌。2006年世界杯决赛，意大利最终通过点球大战击败法国夺冠，而那场决赛也将永远因齐达内用头顶撞意大利后卫马特拉齐（Materazzi）胸部、在加时赛中被红卡罚下而载入史册。

A l'issue du match nul contre l'Italie (1-1), retrouvez les réactions de Désiré Doué et de Zinédine Zidane. pic.twitter.com/7LsI9P8YRn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 3, 2026

意大利主帅曼奇尼（Mancini）则说：“我们早就知道这是一场非常艰难的比赛。我们做得很好，虽然他们掌控了更多球权，但我们没给他们留下太多的得分机会。”

取得领先后，法国未能趁热打铁锁定胜局，反而出现一次防守疏忽让客队在第68分钟扳平比分。当时，法国试图从后场传球组织进攻，但达库尼亚（Da Cunha）失误，巴斯托尼（Bastoni）眼疾手快抢断后带球突入禁区，起脚洞穿了迈尼昂（Maignan）把守的龙门。

比赛尾声阶段，法国中场卡马文加（Camavinga）的一记射门逼迫多纳鲁马（Donnarumma）做出飞身神扑。随后，法国后卫乌帕梅卡诺（Upamecano）累计两张黄卡被红卡罚下，导致法国在最后五分钟里只能以10人残阵苦撑。

德布吕纳梅开二度 比利时大胜土耳其

同日进行的另一场较量中，“欧洲红魔”比利时主场以3比0大胜土耳其。中场大将德布吕纳（De Bruyne）在第10分钟接卢克巴吉奥（Lukebakio）传球后完成二过一配合，射门首开纪录。

比赛进行了约一小时后，德布吕纳在禁区边缘再度施射得手，梅开二度。替补上场的锋线大将卢卡库（Lukaku）在比赛还剩14分钟时锦上添花，攻入他个人第94个国家队进球，为比利时锁定胜局。

目前，法国在A1组积7分领跑，比利时以1分之差紧随其后，意大利积4分，土耳其则一分未得。

哲科国家队“最后一舞” 莱万演帽子戏法

波黑传奇前锋哲科（中右）在个人最后一场国家队比赛中离场时，得到了队友和对手以及主场观众的致敬。（法新社）

在B4组的一场较量中，波黑在主场以1比1逼平瑞典。波黑队史上出场次数最多、进球数第一的40岁传奇前锋哲科（Dzeko）完成了他的第152场、也是最后一场国家队比赛。

瑞典前锋吉欧克勒斯（Gyokeres）在第61分钟为客队首开纪录，成为首名连续六场欧国联比赛都有进球的球员。

两分钟后，哲科被替换下场，全场观众起立鼓掌向他致敬，双方球员也自发鼓掌，队友们更是列队向这名老将致意。第80分钟，波黑的阿拉伊贝戈维奇（Alajbegovic）破门，将比分锁定为1比1。

在B4组的另一场比赛中，神锋莱万多夫斯基（Lewandowski）上演帽子戏法，率领波兰以6比0狂胜仅剩10人作战的罗马尼亚。