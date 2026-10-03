爱知—名古屋亚运会垒球项目星期六（10月3日）在安城垒球场迎来最终的奖牌争夺战。在备受瞩目的女垒金牌战中，日本队最终以7比0完胜中国队，成功将金牌收入囊中。这也是日本队连续七次获得亚运会女子垒球冠军。

中国女垒上一次拿下亚运垒球金牌还要追溯到1998年曼谷亚运会，此次球队带着时隔28年重夺冠军的目标站上决赛赛场，却遗憾未能如愿。

这场决赛呈现出一面倒的局势。日本队全场共敲出九支安打，攻势凌厉。日本队在第二局率先发难攻下两分，随后在第四局和第五局分别再添三分和两分，不断扩大领先优势。反观中国队，打线受制于对手的严密压制，全场仅靠谢佳欣与奚凯琳各击出一支安打，始终未能串联得分。

在投手的较量中，日本名将后藤希友表现稳健，成功拿下胜投。中国队先发投手柴燚楠则吞下败投。此外，中国队的杨慧琪在防守端也出现了失误。最终，日本队凭借攻防两端的出色发挥，兵不血刃地拿下这场胜利。

在同日稍早进行的铜牌战中，中华台北队火力全开，以12比2提前四局击败菲律宾队，顺利摘铜。面对菲律宾队，中华台北队打线大爆发，全场狂扫13支安打，其中包括三发重炮全垒打。第一局，林凤珍率先轰出两分炮为球队建立优势；第二局，陈家宜与叶贵萍更是各自扛出一发三分炮，彻底击垮了对手的防线，仅用四局便提前底定胜负。

投手调度方面，中华台北队由柯夏爱与杜雅婷各分担两局的投球任务。尽管柯夏爱在比赛中不慎挨了一发两分炮失分，但并未影响比赛大局。中华台北队也随即顺利收下队史第六枚、也是连续第二届的亚运铜牌。

亚运女垒自设立以来的连续10届比赛中，前三名奖牌版图依旧牢牢被中国队、日本队与中华台北队全面包揽，展现了这三支队伍在亚洲女垒坛不可撼动的霸主地位。

新加坡队名列第七 年轻阵容放眼东运争金

我国女子垒球队在本次亚运会的八支参赛队伍中，最终以第七名的成绩结束了征程。面对派出职业球员和大学联赛选手的其他国家代表队，新加坡队在投球深度、打击执行力以及整体防守的稳定性上，暴露出了一定的差距。

尽管如此，新加坡女垒在本次赛事中仍有亮眼表现，其中最受瞩目的当属以10比1的大比分优势力挫泰国队。这支队伍的平均年龄仅为23岁，是一支极具潜力与成长空间的年轻阵容。

带着从本次亚运会中汲取的宝贵经验，新加坡队接下来的务实目标将是剑指东南亚运动会的金牌。