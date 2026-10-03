亚运会男子足球决赛连续三届上演韩日较量，韩国星期六（10月3日）依靠队长严智星一脚定江山再胜日本，拿下四连冠。中国通过门将李昊两次扑救点球，打败乌兹别克斯坦夺铜。

爱知—名古屋亚运会男足决赛在丰田体育场火热上演。韩国上两届决赛都2比1打败日本，加上2014年在仁川主场打败朝鲜，已经是三连冠之身。日本则要争取自2010年以后再次夺金。

两队在足球上势不两立，比赛气氛火热。不过，双方上半场合计五次射门都没有射正，互交白卷。

韩国球迷在比赛中为球队助威。（路透社）

下半场开始后日本得到几次好机会，但福永裕也和横山梦树的射门都偏出，还在第61分钟被韩国“惩罚”。

从托特纳姆（Tottenham）被租借到比利时球会韦斯特洛（Westerlo）的边锋梁民赫右路传中，门将荒木琉伟碰了一下球，韩国队内超龄球员（亚运会男足比赛限制为23岁或以下球员参赛，但允许有三名超龄球员）之一的严智星（24岁）得球后甩开对方防守，劲射得分，为韩国打破僵局。

严智星（红衣7号倒地者）一脚定江山，帮助韩国男足摘下亚运会四连冠。（路透社）

尽管日本尝试反扑，但运气不佳，中场石井久继第79分钟远射中柱。比赛补时阶段共四分钟，日本虽然猛攻韩国，但始终难以找到扳平球，最后只能再次饮恨，拿下三连银。

中国时隔28年再夺男足奖牌

较早前的铜牌赛，中国与乌兹别克斯坦常规时间2比2战平。点球大战中，李昊两度扑出点球成为夺铜功臣，中国最终时隔28年再度获得亚运会男足奖牌。

这是中国与乌兹别克斯坦今年第二次在洲际大赛中交手。年初的U23亚洲杯八强赛中，中国同样在点球大战依靠李昊做出关键扑救取胜。

李昊赛后拿起中国国旗庆祝。（路透社）

这场比赛，中国由胡荷韬第15分钟的不停球兜射，以及王钰栋第53分钟的世界波两度领先。乌兹别克斯坦则在第42分钟由巴赫罗莫夫（Bakhromov）及第89分钟绍迪博耶夫（Shodiboev）的进球扳平比分。

根据规则，铜牌赛中双方常规时间战平，直接进入点球大战。

李昊在第一轮就扑出点球，但随后刘浩帆的点球也被乌兹别克斯坦门将穆拉特巴耶夫（Muratbaev）扑出。第二轮，两队点球全部罚进。第三轮，李昊再次扑出点球。第四轮和第五轮，两队出场队员全部罚进，随着彭啸一锤定音，中国最终以点球大战4比3、总比分6比5取胜。