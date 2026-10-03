上届冠军日本在星期六（10月3日）的爱知—名古屋亚运会男子水球决赛中，以24比7大胜前冠军哈萨克斯坦，成功卫冕。

哈萨克斯坦男队曾在亚运会上六次夺冠，但日本却在上届杭州亚运会终结他们的三连冠。其实，日本在小组赛已以19比11战胜过哈萨克斯坦，此次决赛再次交手，他们以更大比分获胜，夺冠实至名归。

日本碾压多个对手 轻松卫冕

事实上，日本在本届亚运会可谓碾压所有对手，除了对哈萨克斯坦之外，他们对泰国、香港、新加坡和伊朗都以双位数的比分优势获胜。

上届亚军中国在铜牌战中以13比9力压伊朗，继续登上领奖台。

新加坡方面，他们则在名次赛中以24比14战胜泰国，以第七名收官。

新加坡队队长桑吉夫承认球队没达标

新加坡门将周箱根曾在出发来到名古屋前告诉《联合早报》，球队本届的目标是打进前四，因为他们过去几届亚运会都排名第五或第六。

新加坡男子水球队队长桑吉夫（左）准备出手攻门。（SpexSG提供）

对于目标与实际成绩有一定的落差，队长桑吉夫说：“我们来参加亚运会前，确实是以挑战前四名球队为目标，所以从最终成绩来看，我们没有达到一开始设定的目标。

“不过，我认为这次比赛还是有很多值得肯定的地方。我们有一些不错的表现，尤其是对阵中国队的比赛，我觉得我们展现了自己与亚洲强队抗衡的能力。我们也在点球大战中力克韩国队，那场比赛展现球队的斗志和韧性。”

谈到最可惜的一场比赛，他直言是不敌香港的第五至第八名次赛。桑吉夫说：“我们真的很想赢下那场比赛，因为这样的话，我们就有机会继续前进，再对韩国队，争夺第五名，所以没能取得我们想要的结果，确实令人失望。”

尽管如此，桑吉夫认为，对球队来说，重要的是把在亚运会学到的东西带回新加坡，并继续进步。“我们知道自己与亚洲顶尖球队之间仍存在差距，但这次比赛也让我们看到，在某些时候，我们是有能力与他们抗衡的。下一步就是要让这样的表现变得更稳定，继续努力缩小我们与亚洲顶尖球队之间的差距。”