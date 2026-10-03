我国长距离自由泳好手颜欣慧在国际赛场上表现突出，于两天内接连打破两项短池全国纪录。

在阿塞拜疆巴库举行的2026年世界泳联游泳世界杯首站比赛中，颜欣慧继星期五（10月2日）在短池女子400米自由泳项目游出4分01秒94的新全国纪录后，次日再度于短池女子800米自由泳比赛中勇夺金牌。

在800米较量中，颜欣慧以8分15秒73的成绩率先触壁，不仅创下个人最佳成绩，更一举打破了由她自己于2024年布达佩斯世界短池游泳锦标赛上创下的8分18秒85的前全国纪录。她将原纪录大幅缩短了3秒12，并且以领先第二名1秒78的优势强势登顶。

亚运六天连赢三枚银牌 打破女子400米自由泳48年奖牌荒

在爱知—名古屋亚运会中，代表新加坡出战的颜欣慧同样大放异彩。之前频频与奖牌擦肩而过的她，终于在第三次出战亚运会时不再有遗憾，在六天内连赢三枚银牌。

她在9月20日举行的1500米自由泳决赛中夺得银牌，以16分00秒45刷新了自己保持的全国纪录（16分01秒29）。

两天后，她也在女子400米自由泳项目以4分06秒81再获一银，打破由她保持的原全国纪录（4分09秒34），并进账个人第二枚亚运奖牌，终结了我国在该项目中长达48年的奖牌荒。

此外，颜欣慧在上星期五（9月25日）的女子800米自由泳决赛交出8分26秒25，拿下银牌的同时也打破全国纪录（8分29秒56）。