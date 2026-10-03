伊朗男子排球队在星期六（10月3日）以3比1力克日本男排，在2026年爱知—名古屋亚运会的倒数第二个比赛日上实现了亚运四连冠的霸业。

这是伊朗男排连续第五届闯入亚运决赛，2010年时他们在决赛中不敌日本，不过之后三届先是复仇了日本，再先后击败韩国和中国，实现三连冠。

作为亚运男排的传统强队，队史已经八次夺金的日本虽然世界排名更高（世界第五），但在首局就以26比28败给伊朗。

不过，仰赖于意大利排球超级联赛强队米兰（Milano）的大将大冢达宣，这名轰下全场最高24分的球星率领日本在次局以25比19扳回一城。

但伊朗的头号得分手阿民（Amin）表现不相上下，拿到22分的他助世界第19位的伊朗扛住了日本接下来两局中的猛攻，以25比21、26比24的比分惊险取胜。

这场比赛也是本届亚运排球项目的收官战，同日早先进行的铜牌战中，中国男排0比3遭巴基斯坦横扫，无缘铜牌。

这也意味着在排球奖牌榜上，收下女排金牌的中国和伊朗并列第一，日本以两枚银牌位列第三。

沙滩排球项目也在同日画下句号。男子决赛中印度尼西亚组合战胜卡塔尔摘下金牌，铜牌归属于日本。早一天进行的女子决赛中，中国组合夏欣怡／严旭以1比2不敌泰国组合，无缘亚运七连冠。