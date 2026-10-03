2026年爱知—名古屋亚运会为了活用既有设施、减轻财政负担，许多比赛场馆都设在较为偏远的地区。对运动员而言，这是比赛场地；对媒体人来说，则是一场场与交通工具“赛跑”的采访。

今年《联合早报》亚运会团队共有三名记者和两名摄影记者，我算是三个记者中“跑场”最远的一人。比赛开始的第一周，我先在东京采访游泳比赛，之后再前往名古屋，辗转于击剑、跆拳道、羽毛球、高尔夫球和帆船等项目之间。

羽毛球比赛在一宫市综合体育馆举行，场馆外观看起来像年代久远的工厂，但内部其实打理得非常干净。（陈芷馨摄）

击剑比赛在机场旁举行，因此每天前往赛场，都有一种准备飞回新加坡的错觉。场馆周边能做的事情不多，但这里同时承办电竞、滑板、击剑和自由式小轮车等项目，一趟过去，可以“打包”采访好几个项目。

让我印象更深刻的，还是羽毛球、高尔夫球、跆拳道和帆船的比赛场地：分别位于一宫市、春日井市、丰桥市和蒲郡市。四个地方有一个共同点——从我下榻的酒店搭乘公共交通出发，单程都需要约两个小时。

去采访高尔夫球的那一天，我在路上遇到一名来自香港的法新社记者。我们聊了不少工作上的事，他感叹道：“这届亚运会的比赛地点真的要命。”

为什么？

他接着说：“平时亚运会，我一天可以跑两三个比赛地点采访。但这届亚运会，我只去一个地方，就已经半天过去了。”

去高尔夫球比赛场地的那天天气很好。（陈芷馨摄）

高尔夫球就是一个很好的例子。

如果上午场的比赛在下午1时结束，想赶往下一个比赛地点，最方便的方式当然是自己开车。但对大多数搭乘公共交通出行的记者来说，事情就没那么简单。

高尔夫球比赛场地春日井乡村俱乐部建在丘陵地带，附近没有公共巴士经过。那天我尝试叫德士，也迟迟没有回应。最后，我能做的只有等——等到下午2时多，搭乘媒体接驳车前往最近的神领站。

从神领站搭电车回名古屋站，又是将近一个小时。

等我完成高尔夫球前半程赛事、回到名古屋站时，已经接近下午4时。这个时间点，再赶往另一个比赛地点显然已经不现实，只能通过电话完成采访。

漫长通勤成就另类体验 借亚运认识另一个日本

赛场远，交通不便，确实给记者的采访安排带来不少挑战。但换一个角度想，这也让我们在比赛期间走进了一些平时根本不会特意前往的地方。

跆拳道比赛在丰桥市一座略显老旧的体育馆举行。前往场馆的路上，窗外是一大片田园，景色仿佛从漫画里走出来。

帆船比赛则在蒲郡市的海边举行。比赛开始前，我步行约10分钟去买早餐。上午的马路宽阔得有些空旷，走了好一阵，经过身边的车子竟然不到10辆。

在蒲郡市的周末上午，马路宽阔得有些空旷，走了好一阵，经过身边的车辆竟然不到10辆。（陈芷馨摄）

这届亚运会，记者跑的路确实比往届远了。

但也正因为这些遥远的赛场，让我看见了名古屋之外的日本：机场旁的赛场、丘陵上的高尔夫球场、乡间的田野，还有几乎没有车经过的海边公路。

亚运会对运动员而言是一次竞技的旅程；对记者而言，或许也是一次沿着赛场，认识一座城市、甚至认识另一个日本的旅程。