世界男单二号德国名将兹维列夫（Zverev）星期六（10月3日）晚以6比0、6比3兵不血刃斩落中国新星商峻程，顺利晋级中国网球公开赛男单八强，他将与六号种子塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）争夺一张半决赛席位。

赛后谈到双方即将上演的巅峰对决，兹维列夫说：“非常兴奋，也非常期待。我知道他很喜欢这里的场地，他在这里有连胜31场的纪录，真的是很棒。我和他在三盘两胜的硬地中他胜率很高，他的状态很好，很期待这样一场挑战赛。”

中网男单赛会头号种子与持外卡参赛的商峻程首次交手，但两个人的水平相距甚远。本场比赛，兹维列夫就像在热身和调整状态，以6比0、6比3完胜。

与兹维列夫轻松取胜不同，他的复赛对手乔科维奇在星期五（2日）晚上耗时近三个小时，最终以4比6、7比6（2）、6比2逆转淘汰中国球员布云朝克特晋级八强，让他的中网连胜纪录达到31场。整场比赛，他发出15记爱司球（直接发球得分）。

赛后，乔科维奇说：“这场比赛对我的意义非常重大。在第一盘落后的时候，真的是很努力逆转形势，这个价值就相当于两场胜利吧。以这样一种方式获胜，让我感觉非常的骄傲，自己心理的努力和身体上的努力都有回报，这样的感觉非常艰难，也有更多的压力，你必须得在赛场上做出正确的事情才能够逆转。”

继首轮后，乔科维奇在次轮的第二盘同样申请医疗暂停，经过医生对他腹部的按摩后才重返赛场。对此，他表示不想说得太多太细。“今年真的对我来说非常艰难，身体和心理上都是巨大的困难。我希望能够找到不同的方式来解决几个问题，让我能够有一个比较好的身体在赛场上跟对手去竞争。这跟体力没有关系，这是跟我自己的健康相关，这是我跟我的团队需要去关注的事情。”

美国女将可可晋级32强

中网女单方面星期六进入第二轮对决，多场焦点战轮番开打。日场比赛方面，女单赛会三号种子美国好手可可·高芙（Coco Gauff）以7比6（4）、4比6、6比2力克哥伦比亚的奥索里奥·塞拉诺（Camila Osorio）‌，晋级女单32强。

本场比赛耗时2小时18分钟，打得并不轻松。首盘可可一度以5比2领先，但被对手拖入抢七，最终她以7比6（4）险胜。次盘奥索里奥凭借顽强的底线防守以6比4扳回，但决胜盘‌可可凭着更充沛的体能和更稳定的发球，以6比2胜出。‌‌

赛后，可可坦承她的发球状态起伏明显，面对排名66位的奥索里奥的顽强抵抗，多次在长多拍中依靠稳定的反手和大角度救球才稳住局面，尤其在对手挽救两个赛点的情况下，及时调整状态拿下胜利，对自己的心态调整能力感到满意。

可可说：“这也是我美网之后的第一场比赛，所以我就是希望能够尝试着让自己进入比赛的模式。我觉得赛季到了这么一个阶段，真的就是最后一搏了。所以我觉得今天这样的一场比赛，是对我亚洲赛季一个很好的开始。”

第三轮，可可将对阵持外卡参赛的中国16岁小将孙心然。后者次轮以6比4、7比5挑落27号种子克里斯蒂娜·布克沙（Cristina Bucsa），跻身32强。

本赛季，孙心然表现出色，连续打进法网、温网、美网青少年女单决赛，并在美网夺冠，目前位居ITF青少年女单世界第一。展望与可可的比赛，她说：“我知道她是很棒的球员，大满贯冠军。我很期待与她的对决，竭尽全力争夺每一分。”

对于中国一姐郑钦文来说，中网就是她心中的第五大满贯，即使她在与15号种子俄罗斯“微笑的美丽杀手”安娜·卡林斯卡娅（Anna Kalinskaya）对决中，首盘以6比7（4）失利后没有气馁，斗志昂扬，迅速调整自己的比赛状态，以6比4扳平盘数。第三盘她以3比0领先时，对手因身体不适为由选择退赛。

赛后在总结本场比赛时，郑钦文说：“打得很不容易。第一盘5比3领先，又有发球优势，也有很多破发点，是我自己的原因让比赛变得更困难，更复杂了。”

首轮轮空的头号种子哈萨克斯坦好手伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）星期六晚间在钻石球场压轴亮相。她的对手是亚美尼亚的阿丽娜·查拉耶娃（Alina Charaeva）。前两盘双方战平，世界第一以6比3拿下首盘，阿丽娜以6比4扳回一程，第三盘后者以6比3爆冷胜出。