（里耶卡综合电）英格兰新加坡时间星期天（10月4日）凌晨在欧洲国家联赛迎来极其出乎意料的客场大胜。凭借凯恩（Kane）和萨卡（Saka）梅开二度，“三狮军团”7比0痛宰克罗地亚，送给后者队史最大比分惨败。同组的世界杯冠军西班牙则以3比1打败捷克，三连胜领跑A级联赛第三组。

本场比赛英格兰上半场就以四球领先，凯恩、贝林厄姆（Bellingham）、戈登（Gordon）和萨卡各进一球。凯恩和萨卡下半场再进一球，罗杰斯补时阶段锦上添花，成就英格兰在欧洲国家联赛的最大比分胜利。贝林厄姆本场除了进球还贡献三次助攻，上演助攻帽子戏法，成为另一功臣。

英格兰在客场送给克罗地亚队史最大比分惨败。（路透社）

队长凯恩赛后形容，球队在这场比赛的发挥“令人难以置信”。他说：“从始至终都令人难以置信。我们谈过很多次，要在整场90分钟的比赛里保持专注，无论在有球还是无球状态下都做到绝对统治。今天我们做到了。”

此役过后，凯恩代表英格兰队的出场次数达到124场，踢进89球，距离彼得·希尔顿（Peter Shilton）保持的125场英格兰国家队出场纪录仅差一场。他预计在下星期三（7日）对垒捷克的比赛中追平纪录。

克罗地亚队长莫德里奇（右边10号）认为，这场惨败挥霍球队多年来建立的声誉。（路透社）

克罗地亚41岁队长莫德里奇（Modric）赛后直言：“我为国家队效力20年，这是我第一次在赛后感到羞愧。

“输球或者不敌更强的对手——他们现在的确更强——都是可能发生的。但无论如何，以这种方式输球并挥霍掉我们多年来建立的声誉，是不可接受的。我感到羞愧。”

目前在A级联赛第三组中，英格兰在首轮不敌西班牙后取得二连胜，三战积六分排名第二，落后于三连胜积九分的西班牙。克罗地亚一胜两败积三分，捷克则一分未得垫底。

西班牙多处轮换无阻获胜

梅里诺（右二）攻入第三球，扑灭捷克追平希望。（路透社）

在奥维耶多，尽管主队西班牙的主帅德拉富恩特（de la Fuente）对上一轮4比1打败克罗地亚的首发阵容做了九处调整，不过球队依旧保持完美开局。

亚马尔（Yamal）第六分钟就射出一记漂亮的弧线球，为球队打破僵局。队长兼世界杯金球奖得主罗德里（Rodri）第35分钟补射建功，攻入他两年多来的首个国家队进球。

虽然捷克的斯拉马（Slama）第69分钟在反击中得分，但是克雷伊奇（Krejci）第85分钟领到第二张黄卡被罚下，随后梅里诺（Merino）第89分钟再进球，彻底扑灭捷克的追平希望。