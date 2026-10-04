（名古屋综合电）亚奥理事会星期天（10月4日）宣布，在爱知—名古屋亚运会拿下田径短跑双金的泰国名将汶颂，以及斩获三金的13岁中国游泳新星于子迪，分别当选本届赛事男子和女子最有价值运动员（MVP）。

20岁的汶颂在本届亚运会斩获两金一银。他在男子100米的预赛、半决赛和决赛中均突破10秒大关，决赛以9秒90夺冠，刷新赛会纪录，是决赛中唯一跑入10秒以内的选手。

此外在男子200米决赛中，他在雨战中跑出19秒88夺冠，平了由中国“飞人”谢震业创造的项目亚洲纪录。他也在男女混合4x100米接力赛，帮助泰国摘下银牌。

他说：“这一成就极大地增强我的自信心。随着洛杉矶奥运会的临近，我将全力以赴，争取在那里赢得奖牌。”

于子迪成最年轻MVP

即将年满14岁的于子迪在本届亚运会收获三金，是中国代表团最年轻的三金得主，也成为最年轻的MVP得主。

她在女子200米个人混合泳决赛中游出2分06秒10，刷新亚洲纪录并夺冠，是这项目历史第二好成绩，仅次于世界纪录保持者萨默·麦金托什（Summer McIntosh）的2分05秒70。于子迪在女子200米蝶泳和女子400米个人混合泳决赛中均以刷新亚运会纪录的成绩夺冠。

被称为天才少女的于子迪说：“我不觉得自己是天才。”她说，自己将继续刻苦训练，不断突破自我，和亚洲各地青少年运动员共同努力，激励更多年轻人喜爱体育，特别是游泳。

亚奥理事会指出，由五名成员组成的评审团将综合考量选手在破世界纪录、亚洲纪录、亚运会纪录等条件，以及本届所获金牌数评选，得票最高者当选最有价值运动员。得奖者将各获得2万5000美元（约3万2000新元）奖金。

自1998年曼谷亚运会开始，每届亚运会都评选最有价值运动员。三年前的杭州亚运会首次分设男、女最有价值运动员，当时中国游泳运动员覃海洋和张雨霏荣膺奖项。汶颂则是这个奖项设立以来，首名得奖的非中国、日本或韩国运动员。