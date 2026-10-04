2026年爱知—名古屋亚运会已来到尾声，星期天（10月4日）将举行闭幕礼。由300名运动员组成的新加坡代表团在26个体育项目中带回2金9银7铜共18枚奖牌，金牌数虽比三年前的杭州亚运会少一枚，但总奖牌数多两枚，参赛人数也少100多人。

新加坡在上届亚运会的三枚金牌来自短跑女将珊蒂和两名帆船手墨士廉和卢军汉，不过墨士廉的男子水翼风筝板并未入选本届亚运会的帆船项目。珊蒂虽成功捍卫她的女子200米金牌，但卢军汉却在男子标准激光型帆船（ILCA 7）项目中卫冕失败。

不过，新加坡却从两个新项目中夺牌，综合格斗女将张汇雯为新加坡斩获本届亚运会首枚金牌，跆拳道男运动员叶宗翰也在虚拟跆拳道项目中获得一枚铜牌。

在此之前，叶宗翰在男子个人品势赛中为新加坡夺得亚运会跆拳道历史首牌；高尔夫球女将陈暄尹也创造历史，以一枚铜牌打破新加坡高球队在历届亚运会上的奖牌荒。

苏淳伟：新加坡代表团开拓新局面的一届亚运会

新加坡体育理事会体育发展部门司长苏淳伟博士在星期天的总结记者会上，把本届亚运会形容为“新加坡代表团开拓新局面”的一届亚运会。他说：“很多历史性的表现让我们备受鼓舞，还有许多才华洋溢和潜力无限的年轻运动员，让我们看到了新加坡体育令人振奋和充满希望的未来。”

他补充道：“我们的运动员中有三分之二是首次参加亚运会，平均年龄只有23岁，但他们却展现了年轻而无畏的雄心。”

他也重点提到泳队：“一支非常年轻的游泳队来到这里参赛。他们面对亚洲各地的世界级泳将，却丝毫没有畏惧。每一场比赛和每一场决赛，这些年轻运动员都表现得敢于竞争和充满雄心。我认为这是一个非常好的迹象，也反映出我们的培养体系已为他们做好准备，让他们不害怕出去战斗。”

每届项目不同与一些国家进步神速导致金牌减少

但毫无争议的是，新加坡在近几届亚运会上的金牌数逐渐减少。2006年在多哈是我国在亚运会史上收获最丰的一届，共斩获8金7银12铜，之后在广州、仁川、雅加达和杭州亚运会的金牌数则分别为四枚、五枚、四枚和三枚，今年则只得两枚。

对于金牌数下滑的这一点，新任高水平体育学院院长刘嘉任并不否认，但强调这主要是因为不同届的亚运会有不同的项目，像墨士廉的项目这次就被排除在外，而保龄球和马来武术这些以往为新加坡贡献不少奖牌的运动，近年来也被忽视了。

苏淳伟补充道：“我觉得那是其中一个原因，但当然不可作为借口。另外我们也看到了，所有人的进步都非常快。看看泰国田径队，如今的他们已是世界级，不仅仅限于东南亚层面。

“所以对我们来说，这届亚运会带来的一个重要启示，就是我们必须回去认真思考：接下来的四年，我们需要做些什么来让自己做好准备，因为竞争水平已发生了很大的变化。我们没有别的选择，只能继续向前和不断努力。”

以卢军汉为例 希望大家给予运动员更多包容

当被问到具体哪些运动员的表现低于预期时，刘嘉任没有正面回应，但提到卢军汉的情况，希望大家给予运动员更多的包容。

他说：“卢军汉以卫冕冠军的身份参加本届亚运会，而他最近刚在世锦赛上闯入决赛。

“在他完成最后一轮比赛时，我当时就在现场。我能看到，也能感受到他因没能卫冕的失落。他投身帆船运动17年了，这些年来将自己的心血和灵魂都投入其中，甚至在考A水准的那一年搬到海外，为的就是在一个能够给他最好发展机会的环境里，继续追逐自己的梦想。

“在2023年杭州亚运会当他夺得金牌时，那对我们所有人和整个新加坡来说，是个振奋人心的时刻。

“这次他同样做好了准备，但我们都知道，体育最终只有一个赢家，你不可能每次都赢。

“现在最难过的其实就是卢军汉自己，但就像2023年他夺冠时，他让整个国家为之振奋一样，我认为现在是时候让整个国家反过来给予他力量、支持他。”

苏淳伟则以本届斩获银牌的羽毛球男单好手骆建佑为例，他说：“如果大家还记得上一届亚运会，骆建佑第一轮就出局，但三年之后，他以更强大的姿态回归，最终赢得新加坡羽毛球单打史上首牌——一枚银牌。

“所以我想表达的是，我们当然会承认一些相对不符合预期的表现，但我们绝不会放弃他们。

“无论表现如何，我们都会继续以各种方式给予他们支持，而骆建佑就是一个很好的例子。”