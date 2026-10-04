（丰田法新电）韩国U23男子足球队星期六（10月3日）于爱知—名古屋亚运会的男足决赛夺冠后，颁奖仪式上韩国国旗疑似卡住、无法升起，让这场胜利蒙上阴影。韩国队长李期奕批评，这一插曲“令人失望”。

凭借严智星攻入的全场唯一进球，韩国星期六傍晚在爱知县丰田体育场以1比0击败东道主日本，连续第四届夺得亚运冠军。

然而，赛后的颁奖仪式画面显示，负责仪式的工作人员在升起韩国国旗时遇到困难，引起韩国球迷嘘声四起。据韩媒报道，韩国国旗在国歌奏毕后才升起来。

对此，韩国队长李期奕说：“我认为，颁奖仪式应该是一个值得庆祝的时刻……我们为了走到这一步付出了那么多努力，结果连国旗都无法顺利展开升起，实在令人失望。”

在场上司职后卫的李期奕补充道：“我想，无论是球员，还是远道而来支持我们的球迷，肯定都会对此感到不满。”

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韩国多次遭遇乌龙 钩球比赛还错放朝鲜国歌

值得一提的是，“升旗卡壳”并非韩国代表团在本届亚运遇到的唯一问题。他们此前也曾遭遇离奇失误，在韩国女子钩球队出场时，现场竟播放了朝鲜国歌。

本届亚运将在星期天（4日）闭幕，闭幕礼将在新加坡时间傍晚5时开始。除韩国在场上遇到的“乌龙事件”外，本届亚运还爆出住宿及交通安排等组织问题。

韩国奥林匹克体育委员会官员一直公开批评本届亚运会的组织工作。韩国体育与奥林匹克委员会主席柳承敏在赛事首周就曾直言：“如果要给他们打分，我会给F（不及格）。”