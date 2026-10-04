（北京综合电）中国网球公开赛女单第三圈星期天（10月4日）再爆出大冷门，次号种子、白罗斯名将阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）直丢两盘，不敌世界排名第34的捷克20岁小将尼古拉·巴尔图科娃（Nikola Bartunkova），无缘16强。这也意味着本届赛事的前两号女单种子已悉数出局。

在这场耗时1小时35分钟的比赛中，尼古拉轰出四记发球直接得分（Ace），最终以6比4、6比3，击败这名前世界第一和现世界第二选手。

在首盘第六局中，阿丽娜浪费了五个破发点。由于球场在背阴处和阳光下不断切换，这名28岁的白罗斯名将在首盘第八局戴上了帽子，但并没有扭转劣势。

次盘第四局，十分沮丧的阿丽娜在被破发后情绪失控怒摔球拍。而面对第一个赛点时，她回球挂网，遗憾告负。

尼古拉赛后说：“我当时专注于自己，让自己保持冷静。”

在谈到这名四届大满贯得主时，尼古拉坦言：“她是个传奇……所以我真的非常高兴能赢下这场比赛。”

她将在16强迎战奥地利选手辛娅·克劳斯（Sinja Kraus）。

新晋世界第一女单伊莲娜首战告负

无独有偶，本届中网女单头号种子、几周前刚取代阿丽娜登上世界第一宝座的伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina），则在星期六（3日）的第二圈比赛中被俄罗斯选手阿丽娜·查拉耶娃（Alina Charaeva）以6比3、4比6、3比6的比分淘汰出局，这名新晋世界第一的时代迎来令人失望的开局。

这是这名27岁的哈萨克斯坦好手自上个月在美网夺冠后首次参赛。而在经历了一个她形容为“身体上极度疲惫”的月份后，伊莲娜此前退出了哈萨克斯坦队的比利·简·金杯决赛圈赛事。

击败她的阿丽娜·查拉耶娃今年24岁，是出生于俄罗斯的亚美尼亚裔选手，目前世界排名第118位。她也凭借此役载入史册——成为自1975年国际女子网球协会（WTA）引入排名系统以来，在先输一盘的情况下逆转击败世界第一的最低排名选手。