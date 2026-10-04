（名古屋综合电）尽管爱知—名古屋亚运会期间接连出现住宿、交通与组织问题，亚洲奥林匹克理事会（OCA）仍认为，本届赛事在收入、收视表现，以及运动成绩方面的亮眼成果，足以证明赛事取得成功。

亚奥理事会总干事侯赛因·阿尔—穆萨拉姆（Husain Al-Musallam）星期天（10月4日）指出，本届亚运会共创下54项世界纪录、11项世界青年纪录，以及89项洲际纪录，证明组委会为运动员创造了良好的竞技环境。

这名同时担任世界泳联主席的科威特籍官员，在亚运会最后一天的记者会上说：“少了良好的环境，不可能创下这些成就。如果没有交通安排、没有获得良好的医疗照护、缺乏饮食保障，运动员就无法发挥正常水平。数据说明一切，数据就是证据。”

他也坦言，与三年前的杭州亚运会相比，本届赛事收入增长近两成，主要受惠于数码业务发展及收视表现提升。其中，印度与巴基斯坦的钩球及板球赛事吸引了大量电视观众。

亚运组织工作饱受批评 未来赛事有待改进

此前，亚运会的组织工作也受到多方批评。由于临近赛事时仍有大批参赛者报名，参与人数增至约1万7000人，比原先预计多出约2000人，也给住宿及交通网络带来额外压力。

由于主办方没有兴建专门的运动员村，参赛者被安排入住酒店、集装箱式住宿单元及游轮。部分运动员和代表队官员投诉房间狭窄、床铺过短。

由于亚运会的报名人数比预想得更多，日本主办方调用了意大利游轮歌诗达赛琳娜号（图），用来安置4000名亚运会选手和官员。（关俊威摄）

另有代表团反映，抵达机场后曾滞留长达六小时。赛事期间也发生运动员被巴士载往错误场馆，以及韩国钩球队出场时误播朝鲜国歌等失误。

亚运会组委会秘书长村手聪此前已就参赛人数超出预期、导致住宿，以及交通安排承受压力致歉。

穆萨拉姆：亚运展现亚洲体育领域团结

不过，穆萨拉姆却认为，本届亚运的办赛模式值得未来赛事借鉴，尤其是在兼顾可持续发展与财务可行性方面。

他说：“我们很高兴看到，组委会没有背负沉重的财务负担，名古屋或其他地方也没有留下任何‘白象’。”

“白象”指耗资庞大、后续维护成本高昂，却缺乏实际效益的设施。

亚运会协调委员会主席伊克拉姆（Ikram）承认赛事面对后勤挑战，但强调各方通过合作克服了困难。这名同时担任国际钩球总会主席的官员说：“没有一届运动会是没有挑战的，也没有一届运动会能够完全避免初期出现的问题。”

伊克拉姆指出，未来赛事应寻求更可持续的解决方案，并在组织安排上进一步改进与创新，但不能以牺牲运动员的住宿及其他条件为代价。

穆萨拉姆则指出，在地缘政治局势动荡、亚洲内外冲突不断之际，本届亚运会展现了体育促进团结的力量。“经济问题无处不在，但看看亚洲，我们在体育领域是多么团结。”