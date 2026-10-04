2026年爱知—名古屋亚运会星期天（10月4日）在瑞穗公园陆上竞技场正式闭幕，91名新加坡代表团运动员和官员出席闭幕式，为这项历时两周、超过1万7000名运动员和官员参与的亚洲最大综合型运动会画下句点。

本届亚运会期间，年轻新星接连打破纪录，老将也继续闪耀赛场；不过，赛事也因交通混乱、观众入场率不稳定，以及管理不善等问题而蒙上阴影。

尽管如此，亚洲奥林匹克理事会（OCA）认为，本届赛事在收入、收视表现，以及运动成绩方面的亮眼成果，足以证明赛事取得成功。亚奥理事会说，本届亚运会共创下54项世界纪录、11项世界青年纪录和89项洲际纪录，证明组委会为运动员创造了良好的竞技环境。

在总奖牌榜上，体育强国中国以169金、89银、83铜，共341枚奖牌的成绩，延续自1982年以来连续12届高居亚运会金牌榜和奖牌榜首位的纪录，同时创下中国在境外举行的亚运会上夺得金牌数的新高。

田径项目夺得男子100米和200米双金的泰国名将汶颂，以及斩获三金的13岁中国游泳新星于子迪，分别当选本届亚运会男子和女子最有价值运动员（MVP）。

由300名运动员组成的新加坡代表团则在26个体育项目中收获2金9银7铜，共18枚奖牌，在奖牌榜排名第21位。

当晚出席闭幕式的91名新加坡代表团成员，来自攀岩、艺术体操、橄榄球、垒球和巴西柔术等项目，以及代表团秘书处和医疗与运动科学团队。

担任闭幕式旗手的新加坡橄榄球运动员马拉·伊什拉夫（Marah Ishraf）说：“能够担任新加坡代表团旗手，我感到非常荣幸，也非常珍惜。这将是我一生都会铭记的时刻。

“我不仅代表橄榄球，也代表新加坡所有体育项目的运动员……我非常感谢这次机会，也感谢家人一直以来坚定不移的支持。我已经迫不及待要回家，把这段珍贵的回忆与孩子们分享。”

闭幕仪式于傍晚6时举行，不过现场从下午4时便开始暖场表演，演出嘉宾包括日本女子团体MYERA，以及男子团体INI成员木村柾哉等。

闭幕式的运动员入场方式也与9月19日的开幕式有所不同。各国与地区运动员不再按照代表团名字顺序入场，而是一起进场，现场气氛欢乐且轻松，也呼应了本届亚运会“在这里、成为一体”（Imagine One Asia）的口号。

下一届亚运会将在卡塔尔多哈举行，但赛事年份目前仍未确定为2030年。

亚奥理事会目前正考虑将亚运会调整至每届奥运会前一年举行，让亚运会同时成为亚洲运动员争取奥运参赛资格的平台。多哈亚运会组委会则表示，无论最终决定在哪一年举行，他们都会做好准备。