亚洲体坛最高竞技舞台历经了为期两周的龙争虎斗，2026年爱知—名古屋亚运会（10月4日）圆满落幕，东道主日本以83金、269枚奖牌高居排行榜第二，同时刷新本国单届亚运金牌和奖牌总数纪录；中国则以169金连续第12届登顶，也创下非本土亚运会的金牌新高。

日本赛前定下目标，要改写两项尘封多年的纪录：1966年曼谷亚运的78金，以及1994年广岛亚运的218枚奖牌。借助主场之利，日本最终以83金95银91铜总计269枚奖牌收官，两项纪录皆如愿突破。

与上届杭州亚运的52金、188枚奖牌相比，日本本届赢得多31金、81枚奖牌，田径队也交出10金，达成赛前目标。

爱知—名古屋亚运会圆满落幕，主队日本代表团在闭幕礼上大阵仗登场；比起上届杭州亚运会，日本本届在主场赢得多31金，奖牌总数也创新高，超越了赛前目标。（法新社）

从奖牌颜色分布看，日本的银牌数仍多过金牌，不少项目在决赛差了一口气。举例而言，日本在体操男子团体派出桥本大辉、冈慎之助两位奥运冠军领衔的阵容，但还是遭到卫冕冠军中国逆转，屈居亚军。

不过，在乒乓球男团项目上，日本终止了世界劲旅中国九连冠之旅、时隔60年再夺亚运金牌，成为本届赛事一大亮点。

韩国则以39金43银68铜、共150枚奖牌保住第三，但金牌数未达赛前预期。他们与日本的差距也在扩大：上届亚运，韩国的金牌数比日本少10枚，但奖牌总数压倒对方，到了本届，日本比韩国多拿了44金，奖牌总数更是多了119枚。

韩国赛前定下目标，要在本届亚运拿下40至45枚金牌，但最终未能实现。图为韩国运动员参加闭幕礼。（路透社）

中国收下169金 于子迪打破亚洲纪录

中国则以169金89银83铜、共341枚奖牌再次高居榜首。自1982年新德里亚运会起，中国已连续12届称霸，本届金牌总数比日韩两国的金牌加起来还多47枚。此前，中国在非本土亚运会夺金最高纪录是2006年多哈的165枚，本届将这个纪录再提升四枚。

与上届在杭州主场豪取201金相比，中国本届金牌少了32枚，显示出主客场作战的差距，不过团队还是贡献了不少亮点。

例如，中国泳队勇夺30金，创下单届亚运新高，其中19岁的张展硕拿下七金，成为单届亚运夺金最多的中国泳将，也追平朝鲜射击选手徐吉山1982年创下的单届亚运个人夺金数最高纪录。

此外，13岁的于子迪再次惊艳世人，在打破一项亚洲纪录、两项亚运纪录的同时夺得三金，当选赛会最有价值女运动员（Most Valuable Player，简称MVP）。

即将满14岁的中国游泳“天才少女”于子迪（前），在个人亚运首秀交出堪称完美的答卷。（法新社）

在非传统强项——足球，中国也发挥出色，U23男足在铜牌战通过点球大战击败亚洲劲旅乌兹别克斯坦，时隔28年再获亚运铜牌。

泰国18金称霸东南亚 马国9金平本国历史最佳

东南亚方面，泰国以18金13银21铜、共52枚奖牌排在总榜第七，是东南亚唯一跻身前十的国家，也超额完成赛前定下的14金目标。

20岁的泰国短跑选手汶颂追平男子200米亚洲纪录，并刷新男子100米大会纪录，以两金一银的战绩获选本届亚运最有价值男运动员，成为亚运MVP自1998年设立以来，首位来自中日韩以外的得主。

泰国短跑好手汶颂（图）以19秒88的成绩，追平了由中国选手谢震业创造的200米亚洲纪录，最终获选本届亚运会最有价值男运动员。（路透社）

东南亚第二是马来西亚，以9金7银16铜、共32枚奖牌在总排行榜上排第11位，追平团队在2010年广州亚运创造的历史最佳金牌成绩。

新加坡获得2金9银7铜、共18枚奖牌，总排名第21位，金牌比杭州亚运少一枚，但奖牌总数多了两枚。