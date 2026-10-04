这次亚运会我的最后一个采访项目是星期六（10月3日）的柔术，虽然新加坡选手没有获得奖牌，但看到俞厚煜启发妹妹俞茵学柔术，两兄妹一起在同日参加亚运会，家人都到场支持，我认为我得到了很棒的故事。

想不到采访结束后，还有让我更难忘的事。我在场馆附近的餐厅点午餐时，两兄妹的父母和俞厚煜的2岁女儿也来吃饭，正巧坐到我的位子旁边。

之前在场馆我就留意到了他们，但没有上前打招呼，于是借着吃饭之便，我向他们自我介绍，恭喜两兄妹的表现，也遗憾俞厚煜错失铜牌。

俞厚煜（图）在复活赛降服日本对手卯都木豪，可惜最后在铜牌战落败。（新加坡全国奥理会提供）

我们言谈甚欢，聊到刚刚访问两兄妹的内容，也了解他们家里的背景，过后便各自吃饭。我叫的食物比较多，俞氏夫妇吃完后就到柜台结账，然后俞先生买单后就转头告诉我：“你这餐我请”，接着离开。

这让我措手不及，对着离去的俞先生说不必，但显然已经太迟。虽然了解他们的好意，但思考再三，采访选手本来就是我的工作，且记者不该和受访者有利益关系，我还是通过他俞太太的手机号码，把午餐钱还给了他们。

“他乡遇同乡” 亲切之情难以忘怀

此前已经告诉我不必还钱的俞太太过后回复我：“他乡遇同乡”五个字，显然欣喜在他乡遇到了我，还报道了他们儿女的故事，让他们有值得留念的事。

的确，在海外遇到同乡肯定会觉得倍感亲切，何况我们这些记者的本分就是让选手的努力被看见，心声被听到。

那个早上，我发现我是唯一在场的新加坡媒体，我本来和领队约好等俞厚煜结束最后一场比赛才同时采访两兄妹。但看到他挺进铜牌战，我改变了主意，心想无论是赢是输，我都要第一时间在混合采访区恭喜俞厚煜的精彩表现。那除了有抢独家新闻的想法，更重要的是不想让他有表现出色却没被关注的失落。

虽然过后有另一家新加坡媒体出现，独家希望泡汤，但不影响两兄妹故事的精彩程度。俞厚煜告诉我，比赛的意义不只是奖牌。我心想：是啊，虽然多数新闻都是以奖牌为导向，但无论得牌与否，背后都是运动员的汗水和辛劳。

他们都有自己的故事，记者作为说故事的人，在力所能及范围内去挖掘、去记录，让他们若干年后还能回忆起自己的心路历程，就是体育记者，乃至记者存在的意义。

不断记录别人 也在记录自己

因为采访，记者不时都需要购买固定座位的一等车车票，方便工作。这些票根多数都是往返位于中部国际机场旁边的击剑赛场时所购买。（陈明耀摄）

虽然我不时会有“我经常在记录别人，但谁来记录我？”的想法，但这18天在爱知—名古屋亚运会奔波的日子，我回看写过的新闻才发现，我也在记录我自己。我在11个赛场留下印记，看过无数精彩比赛，近距离和各国选手接触，都是美好的回忆。

爱知—名古屋亚运会已经落幕，300位新加坡参赛选手的故事翻过了一章。下来的大型运动会，就是明年的马来西亚东南亚运动会，届时我们会为他们书写什么样的故事，就待未来一年他们和我们的努力。