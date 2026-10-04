（名古屋法新电）日本历来被视为举办大型体育赛事的可靠东道主，但专家指出，本届爱知—名古屋亚运会组织工作混乱、状况连连，已损害了日本的这一形象，并让外界对其未来申办奥运会等大型赛事的前景产生质疑。

在本届爱知—名古屋亚运会期间，各种失误层出不穷：从接送运动员的巴士开错场馆，到韩国曲棍球队比赛时被误播朝鲜国歌，乌龙事件一桩接一桩。

此外，本届亚运会迎来了超过1万7000名运动员与随队官员，规模甚至超越了奥运会，导致主办方准备的床位严重不足。

许多国家的代表团也抱怨，在抵境后被困在机场长达六个小时，无人在场接应。

各国代表队对主办方的批评毫不留情。大韩体育会会长柳承敏直言：“如果非要我打分数，我只能给他们‘F’（不及格）。”

日本奥委会（JOC）主席桥本圣子承认“确实出现许多问题”，但她强调，日本依然希望主办更多国际赛事。

At the Nagoya Asian Games men’s football final, the champion South Korean flag was the only one that got stuck and refused to rise.



The pole’s barely 5 meters tall. From this angle👇, calling it an “accident” is a stretch.



When this keeps recurring in Japan, it stops being… pic.twitter.com/sEghcJA9Un — fsf.🇨🇳 Commentaire très conflictuel (@SharonBelmoo) October 4, 2026

新一轮舆论风暴

专攻运动心理学的法政大学教授荒井弘和接受法新社访问时指出，日本恐怕在未来很长一段时间内，都难以摆脱本届亚运会带来的阴影。

他说：“如果日本再次申办奥运会，外界对日本的信任度恐怕已经下滑，要赢得主办权会更加困难。

“而在日本国内，民众也可能会认为，如果连这种赛事都会办得如此混乱，那我们根本没有必要举办奥运会。”

由于此前的东京奥运会涉及贪腐丑闻，加上因冠病疫情被迫延期举办，许多日本民众早已对主办大型体育赛事的价值和意义抱持质疑。

2021年举行的东京奥运会比原计划推迟了一年，且大多在没有观众的情况下闭门进行。成本超支、贪腐官司与疫情三重打击，深深烙印在日本民众的记忆中。

不过，当时也有部分舆论赞扬日本在史无前例的极度艰难情况下，仍成功让奥运会顺利举行。

在此之后，由于缺乏公众支持，日本放弃了在北部城市札幌申办冬季奥运会的计划。不过曾兼任东京奥组委主席的桥本圣子透露，札幌的申奥计划未来仍有可能重新启动。她指出，本届亚运会“再次坚定了我对在我国举办国际体育赛事价值的信念”。

桥本圣子说：“因为面临重重挑战，我们也受到了严厉的批评——我完全清楚这一点，这都是赛事组织工作的一部分，但我们需要对这些问题进行深入剖析，以便在下次机会到来时能够更好地应对。”

省钱导致乱象丛生

本届亚运会最初预计的参赛人数激增了约2000人，给组委会带来了极大的行政压力。为了节省开支，本届赛事没有建造传统的运动员村。参赛人员被分流安置在邮轮、酒店房间，以及临时搭建的木制小屋中。

有些队伍抱怨临时木屋空间极度拥挤，床铺也太短，根本无法让运动员舒适休息。

经历了一波三折的筹备期后，主办方原希望赛事开打后外界的焦点能重回体育本身。然而，乱象却依然不断，交通和住宿问题层出不穷，升旗和奏国歌时也一再出现乌龙。

一名泰国官员批评赛事的组织工作“犹如玩抢椅子游戏”，并直言整个组织过程“混乱不堪”。

名古屋市长就这一连串事件向受到影响的运动员致歉，表明组委会将“对发生的失误进行深刻反省”。

此外，一些赛事的观众席十分冷清，开幕式甚至出现了数千个空座。主办方将此归咎于天气恶劣。荒井弘和教授认为，本届亚运会已经损害了日本作为“可靠东道主”的国际声誉。

他说：“上一届亚运会是在中国（杭州）举行。我相信不少运动员来到日本时，曾满心期待日本能办得比中国更好。

“但从目前的结果来看，显然没能达到这样的预期。”

荒井弘和还指出，日本民众在东京奥运会后逐渐淡化的不满情绪，可能会因为这次亚运会而重新被点燃。

“日本体育界高层正在积极推动再次引进奥运会。在他们看来，之前的批评声浪可能已经开始平息，但这次的混乱局面，很可能会导致国内的质疑与批评声浪再度高涨。”