【图集】爱知—名古屋亚运会收官 回顾闭幕礼精彩瞬间下届亚运会将在卡塔尔多哈举行，图为卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德（中持旗者）接过亚洲奥林匹克理事会旗帜。 （邝启聪摄）2026年爱知—名古屋亚运会星期天（10月4日）在瑞穗公园陆上竞技场正式闭幕。《联合早报》精选闭幕礼上的精彩瞬间，带读者重温这场盛会的落幕时刻。 橄榄球运动员马拉·伊什拉夫（持旗者）担任我国在亚运闭幕礼的旗手，他表示这是他“一生都会铭记的时刻”。（邝启聪摄） 在本届亚运会夺得两金九银七铜，共18枚奖牌后，我国健儿们在闭幕礼上挥舞国旗亮相。（路透社） 中国代表团本届夺得169金，连续12届亚运会登顶奖牌榜，运动员们身穿蓝色上衣和白色长裤，亮相闭幕礼。（路透社） 闭幕礼不仅有各个代表团进场，也有“炸场”的歌舞表演，让现场的气氛变得十分活跃。（邝启聪摄） 瑞穗公园陆上竞技场是可用于田径、足球、橄榄球等项目的综合体育场，当天来自亚洲各国家和地区的运动员们齐聚一堂，共同见证第20届亚运会的闭幕。（邝启聪摄） 日本最终以83金95银91铜，共269枚奖牌收官，打破了1966年曼谷亚运的78金，以及1994年广岛亚运的218枚奖牌两项本国纪录。（路透社） 卡塔尔马术盛装舞步运动员库瓦里身骑骏马，手持亚洲奥理会旗帜亮相，十分惊艳。（路透社） 日本（后）与卡塔尔（前）国旗同时升起，象征着两个亚运会主办方的交接。（邝启聪摄） 日本皇嗣秋筱宫文仁亲王（黑衣）与纪子妃（右）来到现场见证闭幕礼。（路透社） 闭幕礼的屏幕上用阿拉伯语和英文打出“2030年见”的标语，邀请运动员们在2030年到多哈参加亚运。（路透社） 延伸阅读 亚奥理事会称亚运见证多项纪录证明成功 承认后勤安排待改善 亚运会2026新加坡团队名古屋日本上一篇马国F1巴林大奖赛收本季首胜 维斯塔潘时隔九年再称霸雪邦赛道下一篇日本主场双破本国纪录 中国连续12届亚运奖牌榜登顶购买此文章