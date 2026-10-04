（北京综合电）塞尔维亚网球“天王”乔科维奇（Djokovic）在星期天（10月4日）延续在“福地”北京的全胜纪录，这位赛会五号种子在逆转战胜头号种子兹维列夫（Zverev）后，将个人在中国网球公开赛上的战绩提升至32胜0负。

他将在半决赛中与另一位前世界第一、俄罗斯名将梅德韦杰夫（Medvedev）展开强强对话。

作为中网的六届冠军，来到本届男子职业网球联合会（ATP）500级别赛事的乔科维奇在复赛中遇上了本赛季美网和法网冠军、世界第二的德国名将兹维列夫。

兹维列夫虽然在首局就实现破发并因此以6比4先下第一盘，但乔科维奇展现出了标志性的韧性与斗志，成功逆转局势，并在决胜盘实现关键破发，以两个6比4锁定胜利。

下半区的另一个半决赛席位将在澳大利亚的德米纳尔（De Minaur）与波兰的胡尔卡奇（Hurkacz）之间产生。

39岁的乔科维奇还从未在中国公开赛上尝过输球的滋味，而他在北京这座城市上次落败，还要追溯到2008年奥运会半决赛时不敌西班牙传奇纳达尔（Nadal）。

巧合的是，乔科维奇也凭借这场胜利打破了一项由纳达尔保持的纪录。乔科维奇的32胜创下了公开赛年代以来，男单选手在单项巡回赛上亮相后的最长连胜。此前，这一纪录由纳达尔保持，后者曾在法网取得过31连胜后才落败。