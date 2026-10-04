新加坡组合冯耀恩／曾尖星期天（10月4日）0比3不敌罗马尼亚组合爱德华·约内斯库（Eduard Ionescu）／伯纳黛特·斯佐科斯（Bernadette Szocs），无缘晋级2026年世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯混双16强。

赛后，新加坡女队主教练井浚泓对《联合早报》说：“对方整体水平要比我们高，衔接、球的质量、发球以及接发球、前三板等每个环节上，被对手控制的没办法，任何得分点都没有，尤其是在接发球环节。没有前三板的优势，打得不够主动，整体来讲就很难打了，相当被动。我们的球员也是拼进了全力，但要很好的总结。”

本届WTT中国大满贯正赛首个比赛日4日上午在北京首钢园赛事主场馆“八极场”‌拉开战幕。混双最新世界排名第23的冯耀恩/曾尖在当日混双首轮比赛晚场压轴出场，迎战最新世界第19的组合约内斯库/‌伯纳黛特。

作为欧洲顶尖混双组合，约内斯库/‌伯纳黛特整体战力不俗。本赛季状态出色，赢得WTT球星挑战赛金奈站混双冠军和欧洲大满贯瑞典站的八强。此外，他们在各自男女单打上也有不俗的世界排名。22岁的约内斯库排在男单第54位。而世界第23的‌伯纳黛特曾战胜过中国名将陈梦等主力，还拿过欧洲杯女单冠军。

在本届大满贯混双首轮，冯耀恩/曾尖就遭遇到了一场硬仗，面临极大挑战。比赛开始后，新加坡组合在经验丰富的对手面前，无法发挥出自身特点以及对关键分的把握，以6比11、9比11、6比11连丢三局，止步本届大满贯混双首轮。

除了混双，首个正赛日还进行了男女单打首轮上半区的争夺。男单方面，亚运会男双冠军中国选手黄友政和韩国名将林钟勋展开激战。世界排名第65的黄友政以两个11比5赢下首局和第四局，世界第35的林钟勋以11比6、11比7连扳第二和第三局。关键的决胜局，黄友政挽救多个赛点以16比14逆转获胜。

对于自己惊险晋级，黄友政赛后归功于亚运会对自己的历练。他说：“我觉得最后一局（能逆转），可能通过亚运会比赛后自己在心态上还是得到了一些提升，没有说去崩溃或者说是去瞎打，我觉得还是说做好自己，一分一分去抠对手。”

世界排名第15的中国小将温瑞博（图）战胜罗马尼亚乒乓球新星‌奇里塔，跻身男单32强。（WTT中国大满贯组委会提供）

世界排名第15的中国小将温瑞博以11比4、11比6、5比11、11比8战胜罗马尼亚乒乓球新星‌尤利安·奇里塔（Iulian Chirita），同样跻身男单32强。

在亚运会男团决赛中，温瑞博丢掉两分导致中国未能卫冕冠军。他说：第一次参加亚运会，我觉得收获很多。半决赛决赛都让自己上场了，但决赛自己丢了两分。这是很宝贵的经验（教训），要去好好总结。我觉得肯定还是抱着一个全力争胜的心态，失利并不能打倒一个真心想往上冲的人。领导和教练都一直在支持和鼓励着我，让我再一次拿起球拍站上赛场，去用胜利来充实自己的信心。”

头号种子中国名将王曼昱（图）以11比3、11比4、11比8战胜美国选手王艾米顺利晋级。（WTT中国大满贯组委会提供）

女单头号种子王曼昱晋级

女单首轮方面，头号种子中国名将王曼昱以11比3、11比4、11比8战胜美国选手王艾米，顺利晋级。三号种子日本天才少女张本美和则以11比9、11比6、11比9战胜法国选手普利蒂卡·帕瓦德（Prithika Pavade)，同样晋级。

赛后总结本届大满贯首秀时，王曼昱说：“发挥比较正常，整体来讲处于适应阶段，从球到场馆都是在调整和适应，争取通过比赛达到循序渐进的过程。”

谈到目前自己的状态，王曼昱说：“这是自己第三次参加中国大满贯，目前身体和球的状态都还不错，但刚打完亚运会这样的大赛多少会有些疲劳，加上大赛之后没有休息，后面还要把更多的（把精力）投入和专注在比赛中。”