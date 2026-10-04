韩国U23男足星期六（10月3日）在爱知—名古屋亚运会男足决赛中，以1比0击败日本，连续第四届夺得亚运会金牌。不过，赛后多名球员围绕兵役优待的言论和行为，引发韩国社会争议。

队长李期奕赛后举起脖子上的金牌，高喊“我不去当兵了”，并开怀大笑。他随后透露，自己在赛前已收到入伍通知，若未能夺得金牌，回国后九天便须入伍，因此曾在更衣室提醒队友“今天拿不到金牌就九天后入伍”，并称获得兵役优待后，自然产生了进军欧洲的想法。

此外，他的队友梁民革也因赛后有关兵役优待的言论受到批评。部分球迷及现役军人认为，球员的言论过于强调个人免除兵役的利益，显得轻视亚运金牌及国家队所代表的责任。

随着争议扩大，李期奕发表声明致歉。他坦言，在备战亚运会期间从未轻视身为国家队球员所肩负的责任和使命，并为自己的轻率言论让球迷产生误解而道歉。

他解释说，自己赛后沉浸在夺冠的喜悦和兴奋中，一时被情绪冲昏头脑，只关注兵役优待，“作为成年人，本应在说话前深思熟虑，却表现得过于轻率”。

“并非轻视金牌的意义”

梁民革也发表声明指出，代表韩国参加亚运会对自己意义重大，自己一直以夺冠和赢得金牌为目标全力以赴。他解释，兵役优待只是激励自己争取更好成绩的动力之一，并非轻视金牌的意义。

他还强调，金牌是许多人共同努力和支持的成果，自己绝无轻视正在或将要履行兵役义务者的意思，并为言论造成的伤害和失望致歉。

另一名球员朴昇洙则因赛后佩戴象征退伍的军帽拍照，并上传至社交媒体而受到批评。他解释称，比赛刚结束时接过粉丝赠送的帽子，因沉浸在夺冠的喜悦中，没有意识到帽子的特殊含义。他强调，绝无嘲讽现役军人或轻视兵役义务的意思，并向受到影响的人道歉。

韩国足总星期天（4日）也发表声明，就球员的轻率言行致歉，表明球员们已深刻认识到韩国男性履行兵役义务的责任。

足总称，将以此次事件为鉴，加强国家队球员的品格和道德教育，规范球队行为，确保球员言行符合社会规范。