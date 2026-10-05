（马来西亚综合电）据美国体育媒体ESPN报道，亚洲足联（AFC）考虑推出全新的国家联赛，这将大幅改变亚洲球队参加世界杯和亚洲杯的资格赛路径。

报道称，亚足联去年12月首次宣布有意推出这项赛事，并将于星期二（10月6日）向各足协提交一份简报，介绍从2030年起推出两年一届的国家联赛。新赛事将把参赛队伍分为三个级别，前两个级别各有18支球队，第三级别则有11支球队。

在与世界杯外围赛挂钩的赛季中，首届于2032年至2033年举行，各队将进行各六场主客场比赛。第一级别排名前六的球队直接获得世界杯参赛资格，排名第七至第十的球队参加单循环附加赛，争夺亚洲剩余的两个直接晋级名额。附加赛成绩最好的两支球队直接晋级世界杯，第三名则参加洲际附加赛。

这与2026年的世界杯亚洲区外围赛的模式有所不同。现行第三阶段由晋级的18队分成三个小组，各组的前两名直接晋级世界杯，另外两支成绩最好的球队进入第四阶段附加赛。

至于与亚洲杯外围赛挂钩的国家联赛赛季中，首届计划于2030年举行，各队进行各三场主客场比赛。方案同时提出，将原定于2031年举办的亚洲杯推迟至2032年。第一级别的全部球队，以及第二级别排名前六的球队，将获得亚洲杯参赛资格。

无论是世界杯还是亚洲杯赛季，每届国家联赛的第一级别前八名还将晋级淘汰赛，争夺赛事总冠军。淘汰赛包括主客场两回合的八强、半决赛和决赛，决赛在中立场地举行。

设自动升降级制度

每届两年一度的赛事结束后，各级别联赛的前两名和后两名将自动升降级。此外，较高级别中紧接降级球队之前的四支球队，将与较低级别中紧接升级球队之后的四支球队参加附加赛，决定更多升降级名额。

亚足联指出，这个方案不按地区或分区划分球队，以解决各区域和分区国家数量不均，以及比赛水平参差不齐的问题。球队将在抽签时被划入不同档次，再通过算法生成相对均衡的赛程。

亚足联还考虑过举办一项不与亚洲杯或世界杯外围赛挂钩的独立赛事，但由于成本以及可用比赛日不足等问题，最终否决了这一选项。

举办试点赛事助过渡

为帮助新旧赛制衔接，亚足联提议在2028年至2029年举办试点赛事。各队的级别划分将依据世界杯与亚洲杯联合外围赛前期阶段的成绩，而非国际足球联合会排名，以确保球队公平地获得参加首届正式赛事的机会。

根据试点方案，第一级别将继续采用现有世界杯外围赛的分组方式，即18支球队分为三个小组，各组前两名晋级2030年世界杯。

不过，剩余球队中成绩最好的四支球队将进入附加赛，而不再像2026年赛制那样，由各组第三名和第四名共六支球队进入下一阶段。附加赛将参照拟议中的最终模式，前两名获得世界杯参赛资格，第三名则参加洲际附加赛。

试点赛事也将实行直接升降级和升降级附加赛，以帮助确定2030年首届正式国家联赛各级别的参赛球队。